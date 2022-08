Un but sur un centre-tir génial en Première Ligue canadienne

How did that go in @atletiOttawa open the scoring against @HFXWanderersFC from an incredibly odd angle : @onesoccer pic.twitter.com/MAjAUjznvP — Canadian Premier League (@CPLsoccer) August 17, 2022

On a enfin trouvé la relève de Christophe Jallet.Opposé aux Wanderers d'Halifax dans la nuit de mercredi à ce jeudi, dans le cadre de la 20journée de la Première Ligue canadienne, l'Atlético Ottawa a ouvert les festivités de fort belle manière. Après une vingtaine de minutes, l'ancien milieu international canadien Keven Alemán (4 sélections entre 2013 et 2017), enfermé sur le côté gauche, a vraisemblablement quelque peu loupé son centre. Pas grave : celui-ci a pris la direction du but et surpris Christian Oxner, le portier des Wanderers.Vainqueur de la rencontre sur le score de 3-2, le club de la capitale canadienne en a profité pour se placer sur le podium de ce championnat de huit équipes où chacune s'affronte à quatre reprises dans la saison. Halifax tombe à la 6place.Peut-être qu'HaliCloud sera plus rapide à la mise en route.