Les mains involontaires sanctionnées en cas de but

Tout but inscrit par un joueur ayant commis une main de manière involontaire sera désormais invalidé.C'est la décision qu'a prise samedi l'International Board, l'instance garante des règles du jeu. «» , a commencé l'organe dans un communiqué. À titre d'exemple, l'IFAB indique qu' «» . La loi 12 prévoyait jusqu'à présent de sanctionner d'un coup-franc (ou d'un penalty) le fait de toucher «» . Cette notion d'intentionnalité est désormais supprimée sur toute action débouchant sur un but.Par ailleurs, l'IFAB a modifié plusieurs autres points de règlement. Lors d'un remplacement, le joueur amené à quitter le terrain devra par exemple le faire par le chemin le plus court (jusqu'alors, il devait sortir par le milieu de terrain). D'autres mesures ont également été prises concernant le gardien, désormais obligé de n'avoir qu'un pied sur sa ligne de but au moment d'un penalty et non plus les deux.Ce qui n'est de toute façon jamais respecté.