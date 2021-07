Un but gag en C1 asiatique

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Yoon Bit-Garam est un formidable vecteur de frissons en tout genre.Après avoir remporté l'an dernier le concours du plus beau but refusé de l'année , le milieu de terrain sud-coréen de l'Ulsan Hyundai FC vient de se positionner pour remporter le concours du pion le plus douloureux, ce lundi.À la 27minute d'une rencontre contre le Kaya FC (Philippines) comptant pour la phase de groupes de l'AFC Ligue des champions - la plus grande compétition continentale de clubs en Asie - et à la suite d'une offensive rondement menée par ses coéquipiers, Yoon se retrouve dans la surface adverse alors qu'un centre est en approche. Obligé de se contorsionner pour attraper le ballon qui file derrière lui, celui qui est surnommé très sérieusement lepour sa qualité de frappe se baisse, voit le cuir lui échapper, et tombe. Il n'a pas effleuré le ballon, mais un défenseur adverse, club philippin, vient le serrer de près. Yoon le percute du chef en se retournant et commence à se tenir le cou, qu'il a visiblement douloureux après le choc. Il se tient immobile entre le point de penalty et la ligne des six mètres.L'action n'est pourtant pas terminée. L'ailier droit d'Ulsan a suivi, contrôle et passe en retrait à un équipier seul dans la surface. Ce dernier, dans un coup de billard, décoche une frappe croisée du pied droit, qui finit sa course... dans la tempe du pauvre Yoon qui est resté agenouillé. Pris à contre-pied, le gardien du Kaya ne peut que suivre des yeux le cuir, qui plonge dans les filets. Il n'en faut pas plus pour coucher lourdement l'heureux - ou malheureux - buteur, qui vient d'ouvrir le score, mais semble accuser le coup. Le Sud-coréen marquera pourtant un second but en deuxième période, qui sécurisera la victoire des siens (2-1).Être au bon endroit, au bon moment : la vraie qualité du buteur.