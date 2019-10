Un but et trois records pour Cristiano Ronaldo face à Leverkusen

1

33 - Buteur face à Leverkusen, Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets face à une 33e équipe différente en Ligue des champions, égalant le record de Raúl. Terreur. #JuveB04 pic.twitter.com/xEeEVMGbM0 — OptaJean (@OptaJean) October 1, 2019

Infernal.Pas forcément en vue lors de la victoire de la Juventus face au Bayer Leverkusen ce mardi soir (3-0) , Cristiano Ronaldo a quand même réussi à inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de la Ligue des champions au moment de marquer le troisième but de la soirée en toute fin de match.Un but en effet synonyme de pas moins de trois records pour le Portugais : celui du plus grand nombre de victoires dans la compétition (102), autrefois détenu par Iker Casillas ; celui du nombre de saisons consécutives de C1 avec au moins un but marqué (14), co-détenu avec Raúl et Lionel Messi ; et enfin celui du nombre d'équipes affrontées avec au moins un but inscrit (33), également co-détenu avec Raúl. Sans oublier le fait qu'il compte désormais seize longueurs d'avance sur Lionel Messi au classement des meilleurs buteur de l'histoire de la compétition avec 128 unités, contre 112 pour l'Argentin.