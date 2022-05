Un battle numérique de supporters et un tifo digital pour la finale de Coupe de France

Encourage ton club sur Twitter avec son ? Nantes : #OnEstNantes? Nice : #NissaEnFinala Les votes seront comptabilisés et un tifo en réalité augmentée évoluera le jour de la finale en TV ?Supporters Nantais et Niçois, à vous de jouer ?Plus d'infos en commentaires ? pic.twitter.com/q71dGnA0H0 — Coupe de France (@coupedefrance) May 5, 2022

On ne sait pas trop ce que va donner cette initiative, mais ça ne pourra pas être pire que l'horreur à l'effigie de Karim Benzema.Ce jeudi, le compte Twitter de la Coupe de France a détaillé les modalités duentre supporters niçois et nantais, qui se présentera sous la forme d'un tifo digital. Le duel numérique se déroulera donc sur la plateforme tout juste rachetée par Elon Musk et ses principes sont très simples : supporters des Aiglons, tweetez "#NissaEnFinala" ; supporters des Canaris, tweetez plutôt "#OnEstNantes".Tous les tweets comprenant ces deux mots-dièse seront comptabilisés et, le jour de la finale, la répartition d'un tifo digital évoluera à la télévision, selon le pourcentage de posts pro-niçois ou pro-nantais.Le Stade de France, lui, affichera complet pour l'événement puisque les 80 000 places ont toutes été vendues.