AHD

Des banderoles aériennes : ils sont fous ces Anglais.La Premier League était de retour ce vendredi soir, avec un derby londonien pour lancer la saison entre Crystal Palace et Arsenal. Et si les hommes de Patrick Vieira - ovationné par le parcage des n'ont rien pu faire face à ceux de Mikel Arteta (0-2) , emmenés par un William Saliba déjà homme du match, on retiendra surtout la banderole apparue dans le ciel de la capitale. Un avion a en effet survolé le stade avec un message clair :A l'origine du message ? Le groupe féministe Level Up et les supporters d'Arsenal, qui veulent que leur club devienne exemplaire dans la lutte contre les violences sexuelles. Et ce alors que le milieu des, Thomas Partey, fait l'objet de nombreuses rumeurs faisant état de viol ces dernières semaines. Récemment, la Premier League a instauré une formation obligatoire sur le consentement sexuel.Enfin une banderole qui vole bien haut. Dans tous les sens du terme.