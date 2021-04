Un attentat, un simple jaune et une baston générale en Ligue des champions CONCACAF

A wild ending to Saprissa vs Philadelphia in the CONCACAF Ligue des champions. pic.twitter.com/FK26xTlF0w — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 8, 2021

MDR

On n'avait plus vu ça depuis Nigel de Jong Le huitième de finale aller de Ligue des champions CONCACAF entre le club costaricien de Saprissa et l'Union de Philadephie (MLS), remporté 1-0 par les coéquipiers d'Alejandro Bedoya, s'est terminé dans la confusion ce mercredi soir. En cause, un tacle d'une rare violence signé du défenseur des locaux Ricardo Blanco, lancé à pleine vitesse, sur son homologue de Philadelphia Kai Wagner.Un geste absolument pas maîtrisé qui ne vaudra pourtant qu'un carton jaune à son auteur. Une biscotte à laquelle viennent s'ajouter quatre autres dans la foulée, en raison d'une bagarre générale entre les deux équipes.Harald Schumacher aurait déclaré :