Un astéroïde défile dans le ciel à l'issue de Roma-Atalanta

Ero allo stadio olimpico ieri sera con mio figloo quando mi sono accorta di un #bolide spettacolare e l'ho ripreso. Pensavo di essermi sbagliata e che fosse un festeggiamento un po' estremo, invece...è proprio lui! pic.twitter.com/pIZV9X5QzK — the swinging mom (@TheSwingingMom) March 6, 2022

Plus besoin d'avoir un budget pyrotechnie, l'espace se charge de tout.Les ouailles de Mourinho ont une fois de plus galéré ce samedi pour empocher les trois points face à une vaillante Atalanta (1-0) . Si le spectacle sur le pré était loin d'être au rendez-vous, il suffisait finalement de lever les yeux au ciel à l'issue de la partie pour contempler la plus belle image de la soirée (et peut-être la plus inquiétante aussi) lorsqu'un astéroïde a filé au dessus du Stadio Olimpico. On vous laisse admirer avec cette vidéo ci-dessous.Selon la presse italienne, plus de peur que de mal finalement puisque personne n'a été touché par cette boule de feu. Pour les plus connaisseurs, la presse italienne avance également qu'il pourrait s'agir d'un fragment de l'astéroïde 153 Hilda, à la suite d'observations réalisées dans toute l'Italie.Il fallait au moins cela pour fêter le retour de la Roma dans le top 5 de Serie A.