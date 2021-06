Un Argentin arbitrera Ukraine-Macédoine du Nord

AL

L'Euro des grandes premières Fernando Andrés Rapallini est un arbitre argentin de 43 ans, qui devrait logiquement être plus proche de l'Estádio Mané Garrincha de Brasilia que de l'Europe de l'Est en ce moment. Pourtant, ce jeudi, ce dernier officiera lors d'Ukraine-Macédoine du Nord à l'Arena Națională de Bucarest, pour le compte de la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2020. En effet, Rapallini fait partie des 19 hommes en noir sélectionnés par l'UEFA. On parle là d'un homme expérimenté, qui a arbitré peu ou prou toutes les finales possibles dans son pays (de la Copa à la Supercopa) mais aussi la Recopa Sudamericana en 2020, la Supercoupe continentale entre le vainqueur de la Libertadores et celui de la Sudamericana.C'est la première fois de l'histoire qu'un arbitre non-européen dirigera un match du tournoi continental. Ses deux assistants seront également Argentins, tandis que le quatrième arbitre sera Slovène et le « camion VAR » 100% espagnol. On ne sait pas si c'est un échange de bons procédés avec la CONMEBOL puisque l'ibérique Gil Manzano se retrouve lui à la Copa América mais le natif de La Plata a déjà pu s'imprégner de l'atmosphère européenne, en étant le quatrième officiel lors de Belgique-Russie Le soleil argentin, le soleil macédonien... y verrait-on un signe divin ?