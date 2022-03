Un arbitre violemment agressé dans un match de district en Seine-et-Marne

AEC

La honte.Un arbitre de district a été violemment pris à partie à la sortie d'un match district ce dimanche dernier, à Melun, et la scène a été filmée dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit l’arbitre de la rencontre entre Melun et Bagneaux-Nemours (1-4), en deuxième division de district de Seine-et-Marne, être frappé et insulté par un groupe d’hommes, qui le harcèlent jusqu’aux vestiaires et souhaitent clairement en découdre. L’arbitre a tout de même essuyé des coups de poing de la part de plusieurs individus sur le chemin, tandis que d’autres encourageaient les agresseurs, en criant : Selon France Bleu Paris , c’est l’expulsion d’un joueur de Melun en première période qui a déclenché les représailles. Le joueur exclu s’en serait déjà pris à l’arbitre en l’insultant et le menaçant sur le terrain, avant d’appeler des amis pour se venger en l’agressant. L’arbitre de la rencontre, qui a porté plainte à la suite de cette agression violente selon la radio locale, s’en est finalement sorti grâce à la présence de quelques dirigeants et joueurs des deux clubs qui l’ont raccompagné jusqu'aux vestiaires. Le club de Melun se refuse pour l'instant à tout commentaire.Le rapport établi par l'arbitre sera discuté en commission de discipline ce jeudi.