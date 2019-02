Un arbitre remplacé par une responsable de l'équipement

20

We’re looking for a linesman if anyway fancies it. Tameside Stadium - Ashton-under-Lyne. #CurzonLive — Curzon Ashton FC (@CurzonAshton) 9 février 2019

40: GAME BACK ON. Our kit lady Pam is set to run the line even though that offer was made 13 minutes ago. Players warming back up, restart in a few minutes. (0-1) #RedsLive — Alfreton Town FC (@AlfretonTownFC) 9 février 2019

So the linesman pulled up injured around the 25th minute of the @CurzonAshton v @AlfretonTownFC game... up steps the Alfreton kit lady to save the day ???? @TheNationalLge @SkySports @SoccerAM @sportbible @COPA90 pic.twitter.com/t9mLH48Voy — Jordan Fox (@JordanFox20_) 9 février 2019

DDG

Une spécialiste de la bonne tenue... des matchs.On joue la 27minute de la rencontre entre les amateurs de Curzon Ashton et Alfreton Town, en Angleterre , lorsqu'un arbitre assistant se blesse. La tuile : aucun officiel n'est présent pour le remplacer. L'équipe locale lance alors un appel au secours sur Twitter : «Après une quinzaine de minutes dans le flou et alors que le match semble se diriger vers un report, une femme surgit du brouillard : Pam Leaning. Responsable de l'équipement des visiteurs d'Alfreton Town, « Super Pam » décide de plaquer ses maillots pour celui de l'arbitre assistant. Avec le petit drapeau de l'officiel qui va bien, voilà Pam transformée en arbitre de touche : le jeu peut reprendre.» , se réjouit le compte Twitter d'Alfreton Town.Score final : 3-2 pour Curzon, après avoir été mené 2-0. Avec des hors-jeu non sifflés ?