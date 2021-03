Un ancien président du RC Strasbourg rejugé dans une affaire de transferts frauduleux

MDR

Pas si vite, M. Proisy.Nouvelle étape dans l'affaire des transferts frauduleux pour Patrick Proisy. Le président du RCSA de 1997 à 2003 va de nouveau être jugé, à Nancy, après que la Cour de Cassation a annulé sa condamnation à six mois de prison avec sursis, comme le rapporte Ouest France En cause, les transferts jugés frauduleux de Peguy Luyindula et Per Pedersen au début des années 2000. Ces transferts, et au moins une dizaine d'autres, auraient permis, grâce à de fausses factures, à de nombreux intermédiaires de toucher des commissions au détriment du Racing. Est visé en particulier le groupe IMG-McCormack, propriétaire du club durant la présidence de Patrick Proisy.Pauvre Per Pedersen qui n'avait strictement rien demandé.