Un ancien gardien du Stade brestois commentera le match de l'Argentine

Sergio Goycochea será la voz del estadio en Argentina vs Croacia La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. @OKGoyco90 estará a cargo de anunciar la formación del equipo#Qatar2022 #SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/ohji9JdtHC — Televisión Pública (@TV_Publica) December 12, 2022

Un héros des séances de tirs au but, même au micro, c'est toujours ça de pris quand on affronte les Croates Sergio Goycochea sera le speaker argentin lors de la demi-finale opposant la Croatie à l', ce mardi soir. Passer titulaire en cours de Mondial, c'est une spécialité pour celui qui avait remplacé Nery Pumpido lors du premier match des siens pendant le Mondial 1990. Peut-être un signe du destin, puisque le portier passé par Brest et aujourd'hui commentateur télé, avait été le sauveur de sa patrie, leur permettant de remporter deux séance de tirs au but consécutives, contre la Yougoslavie en quarts, puis contre l'Italie en demie-finale. Avant de perdre en finale, bien évidemment.Il remplace le streamer et influenceur Momo Benavides, jusqu'alors voix des argentins lors des précédentes rencontres. Ce dernier a été mis de côté par la FIFA, et est donc la principale victime des débordements lors de du match précédent entre l'Argentine et les Pays-Bas, qui a donné lieu à un véritable pugilat . Il avait notamment déclaré après la rencontre sur sa chaîne Youtube :. Une déclaration pleine de classe, qui lui vaut une mise au ban, pour laquelle l'intéressé s'est plaint au près de ses 1,24 millions d'abonnés de ne pas avoir plus d'explications.Une superbe idée, ces fans leaders