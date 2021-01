Un ancien de Derby County reçoit deux millions de livres après son licenciement

AS

Keogh le droit, comme le chantait Patrick Bruel.Selon les informations du, Derby County, pensionnaire de Championship, va devoir verser deux millions de livres (2,2 millions d’euros) à Richard Keogh pour l’avoir licencié après un accident de la route survenu en octobre 2019, en compagnie de deux coéquipiers, Tom Lawrence et Mason Bennett. Ces derniers ont été condamnés à une amende de six semaines de salaire et à 80 heures de travaux communautaires et de réadaptation.Les deux hommes ont également été reconnus coupables de conduite en état d'ébriété au Derby Magistrates Court. Un verdict qui leur a valu une nouvelle amende, une interdiction de conduire de deux ans et 180 heures supplémentaires de travaux d'intérêt généraux. Touché aux ligaments du genou, Richard Keogh avait refusé une réduction de son salaire, ce qui a entraîné son licenciement. L’ancien capitaine de Derby a immédiatement fait appel, et le tribunal lui a donné raison. Son ancien club, en difficulté sportivement et financièrement , devrait faire appel de la décision.Retour de bâton.