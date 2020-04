Un ancien de City suspendu cinq ans pour corruption

MR

Suspendu mais pas vaincu.Accusé d'avoir tenté de soudoyer le portier de l'AIK Kyriakos en mai 2017 avec une enveloppe d'environ 170 000 euros, Dickson Etuhu vient d'être condamné à cinq ans de suspension par la Fédération suédoise de football. Mais l'ancien joueur de Manchester City, Norwich, Sunderland et Fulham, pourra se consoler en se disant qu'il n'est pas le seul à avoir pris cher.Et pour cause, la sanction a été la même pour son complice et ancien coéquipier à Rössjöholm, Alban Jusufi, qui a largement participé à cette tentative de corruption. En réalité, cette sentance prise plus de deux ans plus tard ne va sans doute même pas déranger Etuhu puisqu'il a pris sa retraite à la fin de l'année 2017, dans l'anonymat le plus complet.Un coup d'épée dans l'eau.