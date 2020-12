Un an de prison avec sursis pour Kévin N'Doram

DF

Le verdict.Kevin N'Doram a été condamné ce mardi à un an de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros par le tribunal correctionnel de Reims, à la suite de l'accident de voiture dans lequel son coéquipier Manuel Cabit avait été grièvement blessé en novembre 2019. Selon RMC , le milieu de terrain messin, placé sous contrôle judiciaire en septembre, est reconnu coupable deet s'est également vu infliger une annulation de permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an.Le joueur de 24 ans était sorti indemne de l'accident, survenu sur l'A4 près de Reims et provoqué par une perte de contrôle du véhicule qu'il conduisait pour cause de vitesse excessive entre 180 et 200 km/h. Quant à l'ancien latéral gauche de Metz Manuel Cabit, il a perdu l'usage de ses deux jambes et avait déclaré «» récemment.C'est tout ce qu'on lui souhaite.