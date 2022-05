Un an de plus pour Fonte à Lille

CB

Ce vendredi, Lille a officialisé la prolongation de son défenseur central et capitaine, José Fonte. Âgé de 38 ans et en fin de contrat, le Portugais a rempilé pour un an de plus.Cette saison, José Fonte n'a pas manqué la moindre minute d'un match officiel disputé par les Dogues. C'est dire son importance au sein du vestiaire et celle que lui accorde Jocelyn Gourvennec.Puisque le LOSC n'est pas complètement une maison de retraite, Burak Yılmaz n'a, de son côté, pas reçu de bon pour une année de plus.