Un an après sa création, la fondation de Juan Mata a récolté 700 000€

Today, Common Goal is one year old! ? pic.twitter.com/Fruy9ijTLY — Common Goal (@CommonGoalOrg) 4 août 2018

Que de chemin parcouru.» C'est en ces termes que Juan Mata inaugurait il y a un an, un projet visant à redistribuer 1% de son salaire de footballeur à des projets visant à rendre accessible le football partout dans le monde.Un an après, 50 joueurs dont Chiellini, Hummels, Kagawa ou Alex Morgan ont rejoint le mouvement, ainsi qu'un club (le FC Nordsjælland) et le président de l'UEFA.a ainsi permis de récolter environ 700 000 euros, dont 430 000 déjà reversés à des projets liés au foot dans le monde entier. Toujours aussi impliqué, Juan Mata est notamment passé par la Colombie pour observer le travail accompli par une fondation partenaire au mois de juillet.Si Messi et Ronaldo entraient dans la danse, leur pourcentage ferait plus que doubler le poids de