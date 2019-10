Record de la plus longue partie de FM

New record: Longest single game of @FootballManager ⚽After 333 seasons, 1,940 hours of real-world play time and 42,672 goals scored, Germany's Sepp Hedel is victorious ? https://t.co/2GUcPeAY6Z #GWRgamers — GuinnessWorldRecords (@GWR) October 2, 2019

Une longévité à faire pâlir Sir Alex Ferguson.L'Allemand Sepp Hedel vient de rentrer dans le Guinness Book des records. Son exploit ? Avoir joué, avec 333 saisons disputées et 1940 heures de jeu, la plus longue partie de Football Manager au monde, effaçant de l'histoire le Polonais Michał Leniec et ses 221 saisons.Ce taré de la souris affiche un bilan assez exceptionnel : 15 678 matchs joués, 11 217 gagnés, 42 672 buts marqués et 987 trophées soulevés. Le tout en prenant le temps de faire monter des petites équipes, évidemment : «333 saison au charbon, ça devrait lui faire une belle petite retraite.