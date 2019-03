Umtiti, la menace fantôme

Sélectionné par Didier Deschamps en tant que taulier de la défense centrale française, Samuel Umtiti est pour le moment bénéficiaire d’un totem d’immunité lié à sa dernière Coupe du monde XXL avec les Bleus. Pourtant, la longévité de l’ancien Lyonnais au plus haut niveau semble désormais menacée, en équipe nationale comme au Barça. Décryptage.

Le billard, cœur de la discorde

Docteur Ardèvol : « L’absence de cartilage met la suite de la carrière d’Umtiti en danger »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Jordi Ardèvol recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une naissance à Yaoundé, des premières touches de balle au FC Ménival, une évolution dans le centre de formation de France le plus prolifique pour trouver sa place dans le secteur axial de la défense et récupérer le brassard, un premier match professionnel avec l’OL contre l’AS Lyon-Duchère en Coupe de France , un missile téléguidé dans la lucarne gauche de Brad Friedel à White Hart Lane, une signature au FC Barcelone , une première sélection à l’Euro 2016 contre l’ Islande dans la foulée, et bien entendu ce coup de tête victorieux contre la Belgique en demi-finales du dernier Mondial. S’il fallait résumer la carrière sportive de Samuel Umtiti en quelques lignes, la synthèse ressemblerait à peu près à cela. Colosse, le stoppeur de 25 ans représente aux yeux du monde l’un des tout meilleurs à son poste. Un statut dont le FC Barcelone pourrait bien profiter pour, aussi fou que cela puisse paraître, bientôt offrir une porte de sortie à l’international tricolore.Pour comprendre cette possible stratégie, il faut remonter à la période post-Coupe du monde. À l’image de son compatriote Ousmane Dembélé, Umtiti fait preuve d'une motivation débordante et débarque une semaine avant la reprise programmée initialement par le FC Barcelone pour ses champions du monde. Sur le banc en Supercoupe d’ Espagne à Tanger contre le FC Séville , le numéro 23 retrouve sa place dans le onze type pour les six premières journées de Liga, avant de quitter la scène après une défaite contre la lanterne rouge Leganés (1-2). La raison ? Une blessure au genou survenue entre-temps. Une tuile pour le Barça , vainqueur jusqu'ici de 82,1% des rencontres de Liga avec Umtiti aligné sur la pelouse. Dès lors, les interrogations subsistent : très vite, Catalunya Radio indique que «» .Après presque deux mois sans jouer en équipe première, Umtiti fait son grand retour pour le choc contre l’ Atlético de Madrid (1-1), le temps d’échanger quelques amabilités avec Diego Costa . Et derrière ? La rechute, avec toujours cette maudite gêne au cartilage détérioré de son genou gauche. En interne, l’opération devient l’hypothèse la plus probable pour ramener Big Sam au plus haut niveau. Une option dont le principal intéressé ne souhaite pas entendre parler. D’après les informations du quotidien, la phobie d’Umtiti provient d’une précédente arthroscopie effectuée à ses 17 ans à la suite d'une grave blessure en catégories jeunes de l’OL. Cette blessure avait amené les médecins à extraire une partie importante du ménisque. De plus, sa convalescence initiale de cinq mois s’était prolongée, la faute à des complications post-opératoires. De fil en aiguille, un désaccord entre le corps médical du Barça et Umtiti a progressivement grandi.À force d’avoir suscité les interrogations de son staff technique, Umtiti s’est donc fait une place à l’ombre du banc de touche avec seulement deux titularisations sur les quatorze dernières journées. Depuis Mendoza où il enseigne les blessures musculaires à des étudiants argentins, Jordi Ardèvol profite de quelques minutes de pause pour ajouter son expertise sur le sujet. «, dévoile le chef du département médical du FC Barcelone entre 2003 et 2006.De fait, cette mauvaise passe sportive pour l'international français (27 sélections) pourrait aller bien plus loin que la concurrence féroce avec Clément Lenglet au FC Barcelone . «, tempère Ardèvol.» Quoi qu’il en soit, Umtiti ne semble toujours pas prêt à passer à l’acte, et la liste donnée par Didier Deschamps semble jouer pour le moment en sa faveur. Malgré tout, il serait bien dommage de le voir casser la démarche à cause d’une douleur aussi vive que prématurée.