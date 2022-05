Ultras niçois : le chant des méprisants ?

Devant l’immense émotion suscitée par leur chant moquant la mort d’Emiliano Sala, les ultras niçois de la Brigade Nice Sud ont fini par répondre avec un long communiqué argumenté. Si on y devine des regrets, si des excuses y sont formulées, le plus intéressant ne réside peut-être pas dans les contre-feux allumés, mais dans la manière dont, pour une fois, un groupe assume collectivement et se défend.

Brûlure au second degré ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Il ne s’agit évidemment ni d’excuser ni de chercher des justifications à un dérapage qui sonnait faux et insultant (et dont la raison d’être ce soir-là nous échappe largement). Toutefois, il n’est pas inutile de lire avec un peu d’attention ce que les supporters de la Populaire Sud ont tenté d’expliquer . D’une certaine façon, tout leur argumentaire révèle le décalage entre le vécu ou les codes des tribunes et le reste de la société, y compris au sein du petit monde du football. En témoigne d’ailleurs le passage contre Galtier, qui avait fustigé ceux qui doivent, une. Le groupe réitère. Il en profite pour pointer du doigtles empêchant(qu'ils lui avaient)(qu'ils avaient)De fait, la culture et le vécu des ultras semblent inconciliables avec l’ampleur de l’indignation qui a suivi ce refrain, de la ministre des Sports au maire de Nice. Deux temporalités qui ne se rencontrent pas.[...]Quand les réseaux sociaux ou les plateaux télé dénoncent l’indécence de leur chant, les ultras posent sur la table leur foi et leur engagement en faveur du club au cours de. Dialogue sourd entre le temps long des déplacements en car et la réactivité d’une société les yeux rivés sur ses écrans.Second point, le groupe assume en son nom. La démarche est suffisamment rare dans ce genre de situation pour être notée., peut-on lire. Ce gap émerge régulièrement, autour des insultes homophobes et sexistes envers les fans adverses. Ce fameux second degré avait déjà défrayé la chronique autour d’une banderole parisienne ciblant les Lensoislors d’une finale de Coupe de la Ligue en 2008. Cette réalité n’est pas spécifique à l’Hexagone, et en Angleterre, par exemple, Manchester United subit longtemps des chants rappelant avec ironie le crash de 1958 qui décima les. À l’heure où Elon Musk rachète Twitter au nom de la liberté absolue d’expression, ce type de débat ne se limite en outre pas aux seules limites du stade. En revanche, si l'obscène ritournelle de mercredi soir n’avait rien d’illégal, elle était terriblement déconnectée. Cet épisode déplorable survient paradoxalement alors que tout le monde s’était réjoui de l’ambiance « de feu » mise par les supporters lors de la finale de la Coupe de France, réveillant un match plutôt terne sur le terrain. Tous ces paradoxes s’entrechoquent et rendent la séquence clivante.Enfin dernier point, très politique finalement, les ultras retournent vers leurs contempteurs les leçons de morale. Extrait :(...)Et là, évidemment, un boulevard de contre-exemples s’ouvre alors. Au premier chef, un. Beaucoup y verront une digression opportune ou un artifice rhétorique afin d’éviter de se justifier, mais impossible de ne pas y déceler en retour un peu de vrai. Ce qui ne dédouane pas la Brigade Sud Nice, et tous les ultras du pays, après un tel scandale, de s’interroger sur ce qu’implique leur fameuxen matière de responsabilité...