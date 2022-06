Ultimate Keepers Tour : ce tournoi leur va comme un gant

Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer un tournoi réservé aux gardiens ? Pas Charlemagne, mais Thierry Debordes. À 59 ans, cet entraîneur de gardien lance aujourd'hui la première étape de son Ultimate Keepers Tour à Annecy. Le principe : 80 gardiens qui s'affrontent en face à face, avec tous les coups (presque) permis.

Le goal à goal institutionnalisé

« Les gardiens auront le droit de jouer à la main, de volée ou au pied dans des matchs de deux minutes, sans arrêts de jeu. »

Vidéo

Mettre la lumière sur les portiers

« Le gardien français est sous-estimé, sous-évalué. Il faut redonner de la place aux gardiens, au travail des formateurs français. »

Retrouvez ici toutes les infos concernant l'Ultimate Keepers Tour.



Par Adrien Hémard-Dohain Tous propos recueillis par AHD. Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si à la fin? c’est l’Allemagne qui gagne, le football n’est pas toujours un sport qui se joue à 11 contre 11. Ce samedi 25 juin à Annecy, il se jouera même à 1 contre 1 dans un format que l’on a tous déjà pratiqué au moins une fois, le jour où personne n’est venu au city stade et que l’on s’est retrouvé avec un seul pote et un ballon. On parle évidemment du goal à goal, ou l’essence même du déchaînement, de la puissance balle au pied et du courage dans les cages. Ce concept, Thierry Debordes, directeur-fondateur de l’Académie gardien de but développement, a décidé de l’institutionnaliser dans un tournoi qui réunit 80 portiers ce samedi à Annecy. Une drôle d’idée tout à fait sérieuse., sourit Thierry Debordes. Du haut de ses 59 ans, l’ancien entraîneur des gardiens du FC Annecy et du Servette Genève est aujourd’hui à la tête de son rêve : une académie dédiée exclusivement aux gardiens de but, fondée en 2018. La suite logique du destin d’un homme doué avec ses mains, devenu gardien sur le tard après être parti suivre une formation de tailleur de pierre-sculpteur à Dijon. Il reprend :Piégé par le Covid, l’ancien portier laisse de vieux souvenirs rejaillir."On doit lancer ça en France."Un an et demi plus tard, la première étape de l’Ultimate Keepers Tour s’arrête ce samedi 25 juin à Annecy.Pour sa première édition, l’évènement ne durera qu’une journée. Mais à court terme, Thierry Debordes compte bien étendre son tournoi annécien et programmer d’autres dates en France. En attendant, il pose les règles du goal à goal de compétition :Le tout sur des terrains de 20m de long et 18m de large, avec chacun une zone de 6m impénétrable pour l’adversaire. Le but : marquer plus que son adversaire., précise l’organisateur.Mythique entraîneur des gardiens de l’OL, l’ancien portier tricolore Joël Bats applaudit des deux gants le concept :(Rires.)Surtout, l’homme qui a accompagné Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes recommande l’exercice :Un règlement précis et des dizaines de buts mobiles empruntés aux clubs voisins, et voilà l’UKT sur les rails. Encore faut-il en faire parler. C’est justement pour cela que Thierry Debordes a sorti son carnet d’adresse. À l’origine, il cherche un parrain prestigieux. Son ami Jean-Yves Hours lui souffle le contact de Greg Coupet, qui s’enflamme de suite :Debordes le prend au mot et réunit un casting XXL : Aimé Jacquet, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc, Grégory Coupet, Jérémie Janot, Antoine Kombouaré ou encore les gardiennes Mylène Chavas (Bordeaux, Bleues) et Méline Gérard (Real Madrid)., confie cette dernière.Autour des duels, l’UKT promet en effet une série de workshops avec un but commun : mettre en avant le poste de gardien de but. En dehors de la promotion de l’Académie gardien de but développement, c’est d’ailleurs la raison de la présence de tous les parrains., estime Bats. Méline Gérard complète :(Rires.)Un message de fond relayé par Thierry Debordes., alarme le Savoyard qui a chiffré à 10% le nombre de clubs avec un entraîneur des gardiens dans son département. D’où l’intérêt de son académie :Un établissement entièrement dédié aux gardiens, ce qui pose une question : qui frappe pour les entraîner ?, se marre Thierry.Des bons pieds qui seront mis à contribution toute la journée à Annecy avec un objectif inhabituel pour ces derniers remparts : marquer.