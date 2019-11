Gros Bonnet

AC Ajaccio Rodez Domino's Ligue 2 Diffusion sur

« Les États-Unis, je savais que c’était une expérience. Rodez, je ne savais pas ce que ça allait être. »

Soirée arosée = membrane arrachée

Escrime, confiseries et Minneapolis

« Mes parents avaient une petite entreprise dans le vending, les machines qui distribuent les confiseries ou les cafés dans les entreprises. Le stock, c’était notre garage. Quand j’avais 14-15 ans, ils ont carrément ouvert un show-room, dans lequel ils vendaient des machines Lavazza. Ça a duré trois ans. Après, mon père est parti vivre à Ibiza. »

« J’ai vraiment cru que j’allais être rappeur »

« Je suis assez fan de ce qu’il est en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme. Il y a de la vie en lui. Il grouille de pensées, d’idées... »

Par Maxime Brigand





Au virage des années 2010, Ugo Bonnet s’est retrouvé seul, avec son père, face à une carte, chez lui, à Castelnau-le-Lez. Là, le paternel lui a montré un point, Rodez, et lui a parlé d’un club, le Rodez Aveyron Football, alors coincé en National. Quelques semaines plus tôt, Bonnet était à Minneapolis, dans le Minnesota, où il a passé une année complète et où le jeune ado a tourné une page : celle de l’enfance, des années passées dans un système scolaire français où il peinait à se situer et d’une jeunesse construite autour d’une incapacité à «» . La raison ? «, souffle-t-il.» Mais à son retour en France, que faire ? Ugo Bonnet s’imaginait bien dans le commerce, continuer à jouer au foot pour le plaisir, pourquoi pas repartir à l’étranger.» , résume celui qui a aujourd’hui 26 piges, une gueule à jouer les Kenny Slater et un statut affirmé : celui de meilleur buteur, reflet de l’excellent début de saison de Rodez, septième de Ligue 2 après douze journées, à la pointe de qui Bonnet a déjà piqué sept fois depuis l’été. Pourtant, au départ, il l’affirme : «» C’était il y a un peu moins de dix ans et voilà Ugo Bonnet sorti de la salle d’attente où il s’imaginait rester pendant un paquet d’années. Ce que ça fait : «» Oui, mais pas toujours. Ça, le natif de Montpellier le sait aussi.Car longtemps, Ugo Bonnet a été ce type cité en bon buteur par certains entraîneurs, mais incapable de devenir un indiscutable. L’archétype du footballeur maudit. Il raconte : «» La preuve : il y a quelques années, Bonnet a dû ranger ses crampons pendant presque un an, la faute à une jambe brisée au cours d’une soirée trop arrosée. Sale histoire. «, décrit-il.» Rodez reste un village, un endroit où tout se se sait et au club, la nouvelle provoque une moue chez les dirigeants, pas plus. «, précise Grégory Ursule, l’actuel manager général du club aveyronnais.» Atypique, l’adjectif est scotché par tout le monde.» , précise son grand pote, le gardien Lionel M’Pasi, arrivé à Rodez en juillet 2016 et qui est tout de suite tombé sous le charme du personnage qu’est Ugo Bonnet : «» Comment l’expliquer ? Difficile à dire. Seule certitude : ce type sait d’où il vient et c’est la première porte à ouvrir. Une porte derrière laquelle il est possible de trouver, d’abord, des parents dingues de sport, qui ont rapidement poussé le gamin à suer. Bonnet déplie la chose : «» Ugo Bonnet range finalement sa lame, s’éclate plus en short qu’avec une sous-cuirasse, mais grandit surtout dans un environnement bouillonnant, ses parentsayant fait installer leur entreprise au rez-de-chaussée du domicile familial. «, explique-t-il.» Sur l’archipel, le papa d’Ugo Bonnet décide de racheter une glacerie et, là encore, la mère suit et vient lui filer un coup de main pendant quelques mois de l’année. L’été, le fiston les rejoint avec des potes. «Ugo Bonnet décide aussi de saisir la période pour filer à l’étranger. Direction les États-Unis, donc. Une idée de ses parents, qui avaient économisé pour les études de leur fils. Le projet est simple : une année à Minneapolis, en famille d’accueil, pour voir. Voilà ce qu’il a vu sur place : «"Putain, mais qu’est-ce que je fous là ?"» Dans le Minnesota, Bonnet se fait aussi sa petite réputation au soccer et retrouve confiance auprès de profs avec qui il échange souvent pendant et après les cours. «» : Ugo Bonnet semble croire à l’idée d’une route pré-tracée.Lorsqu’il revient près de Montpellier, en 2010, le buteur retrouve surtout son autre monde et son autre identité : Yougo, son nom de scène et de membre du groupe NRF34. Le rap a toujours été dans la vie du bonhomme, qui concède une admiration pour Rohff et parle de son amour pour l’exercice du freestyle. «, allume-t-il.» Il y a trois ans, Ugo Bonnet s’inscrit quand même sur l’application BattleMe, où se réunissent desautour de thèmes imposés, et participe à un tournoi avec une centaine d’autres rappeurs. Résultat, Bonnet s’impose et chope une belle opportunité : «» Lors de ses années entre la CFA et le National, il n’était d’ailleurs pas rare de le voir se lancer lors d’apéro de samedi soir devant Lionel M’Pasi et quelques autres potes. «» , sourit le gardien ruthénois.Au moment d’évoquer le côté artistique de son buteur, le coach de Rodez, Laurent Peyrelade, qui a découvert Bonnet au printemps 2015, ne tremble pas : «» De l’avis de tous, c’est justement grâce à Peyrelade que la carrière de l’attaquant de Rodez a basculé, lui qui bossait encore l’année dernière comme surveillant dans un lycée - «» - et qui, avant ça, était en alternance dans une concession Fiat, où il a pu valider un BTS Négociation et Relation Client (NRC). Ce que l’ancien buteur du LOSC a trouvé en arrivant : «» En quelques années, Ugo Bonnet est alors passé du joueur qui ne s’imaginait pas vivre du foot au joueur qui fait flipper les défenses de Ligue 2., se marre-t-il.» Tout a changé : la vie, le regard des gens, celui des gosses en ville qui viennent lui demander des autographes... Bonnet : «» Si inimaginable que Grégory Ursule, qui avait vu Bonnet débarquer dans l’anonymat il y a une dizaine d’années, ne cache pas son «» . Aujourd’hui, Ugo Bonnet, fan assumé du Montpellier HSC, n’est surtout plus seul : le voilà dans un cadre, un vrai, sorti de la salle d’attente.