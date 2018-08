UEFA : et les nommés sont...

1

Gardiens : Alisson (Roma/Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus/PSG), Keylor Navas (Real Madrid)



Défenseurs : Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphaël Varane (Real Madrid)



Milieux : Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modrić (Real Madrid)



Attaquants : Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus), Mohamed Salah (Liverpool)

Comme chaque année, l'UEFA a dévoilé sa liste des nommés pour récompenser les meilleurs joueurs poste par poste de la dernière Ligue des champions. Et comme attendu, le Real Madrid, vainqueur de la C1 pour la troisième fois de suite, a été largement plébiscité. Ainsi, lesplacent sept joueurs parmi les douze nommés.Raphaël Varane, seul Français en lice, sera en concurrence avec de deux ses coéquipiers madrilènes pour le titre de défenseur européen de l'année : Marcelo et Sergio Ramos. De son côté, Luka Modrić défendra son titre de milieu de terrain européen de l'année face à son partenaire de club, Toni Kroos ainsi que le Mancunien Kevin De Bruyne. En attaque, Mohamed Salah se frottera à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Quant à Gianluigi Buffon, il tentera de conserver son titre face à Alisson Becker et Keylor Navas.En Ligue Europa, en plus de Diego Godín, deux Français se disputeront le titre de meilleur joueur de la compétition : le finaliste malheureux Dimitri Payet et Antoine Griezmann, auteur d'un doublé en finale.Rendez-vous le 30 août prochain, à Monaco, pour connaître l'ensemble des vainqueurs. Une cérémonie précèdera le tirage au sort de la phase de groupes de la C1. A priori, les petits fours ne seront pas mauvais.