Twitch, un refuge en période de confinement

À défaut de pouvoir regarder du foot (ou y jouer), nombreux sont les fans et joueurs à s’être rabattus sur FIFA ou Football Manager. Sur Twitch, footballeurs et gamers diffusent même leurs parties, visionnées par plusieurs milliers de personnes. Entre conseils tactiques, vannes et commentaires en rafale des viewers sur le chat, le visionnage d’une partie virtuelle fait parfois penser à un mélange entre un match vécu entre potes et un talk-show.

The Gaming Changers

« Peut-être que je préférerais que l'on me commente un match de mon club avec un ancien joueur du PSG qu'avec des commentateurs imposés par une chaîne de télévision ? »

Twitch dreams are made of this

Par Victor Launay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Twitch a parfois pu jouer des tours à certains footballeurs, comme Haris Belkebla – exclu de la CAN après avoir montré ses fesses à la webcam lorsque son coéquipier Alexandre Oukidja jouait – ou Mesut Özil –invétéré deet dans le même temps victime de problèmes de dos récurrents... –, la plateforme est en ce moment un bon moyen pour les joueurs de tuer le temps et de continuer à échanger avec leurs fans, alors que le confinement est de mise en France, en Espagne et en Italie. Le week-end dernier, Sergio Reguilón et Borja Iglesias ont ainsi pu disputer le derby sévillan suret le retransmettre grâce au service de streaming, tandis que l’attaquant de Lorient Umut Bozok – déjà utilisateur de Twitch bien avant l’arrivée du Covid-19 en Europe – a pu recommencer à diffuser ses parties deet deavec l’arrêt des entraînements.Née en 2011 et rachetée en 2014 par Amazon, Twitch a connu ces dernières années un développement exponentiel, à l’image de l’industrie duet de l’e-sport. Chaque mois en France, la plateforme accueillerait plus de 30 millions de visiteurs uniques, qui consommeraient en moyenne «» d’après les dires de Benjamin Vallat, chargé de développement de Twitch dans le monde, lors de l’événement Médias en scène. Les contenus de la plateforme sont proposés quotidiennement par les, qui se mettent en scène en train de jouer à des jeux vidéo ou dans des émissions. Certains d’entre eux sont même professionnels et se financent grâce aux abonnements à leurs chaînes, aux dons de leurs followers ou au soutien d’entreprises (adidas, Orange ou Renault ont par exemple scellé un partenariat avec l’équipe française Vitality), de clubs – nombreux à avoir créé une branche e-sport, à l’instar du PSG – et même de joueurs. Grand fan de jeux vidéo et des célébrations Fortnite, Antoine Griezmann a ainsi lancé au début de l’année son équipe d’e-sport GriziEsport.Sur Twitch, la présence des jeux de foot ne fait bien sûr pas exception, et outre la diffusion d’ouvertures de packs sur FIFA Ultimate Team, de matchs en ligne, de parties de Rocket League – un jeu où les joueurs de foot sont remplacés par des voitures –, descomme Domingo aka « Coach Bizot » diffusent régulièrement leurs parties deen ligne. Les diffuseurs peuvent ainsi profiter de l’expertise de plusieurs milliers depour pouvoir trancher entre Denis Vavro et Merih Demiral en défense centrale, les conseils étant prodigués entre deux vannes sur un chat alimenté en continu lors de la diffusion d’une vidéo. Avec le confinement imposé par le coronavirus, le trafic sur la plateforme a fortement augmenté. Lesont organisé des tournois de confinement et pendant la période, il se pourrait bien que lefasse bon nombre de nouveaux adeptes, désireux de développer leurset de se taper une bonne barre de rire sur des discussions qui rendront nostalgiques les anciens ponceurs du forum 18-25 de jeuxvideo.com.À terme, Twitch pourrait également révolutionner la manière de regarder le « vrai » foot et d’en parler. L’ambition est à peine feinte par Benjamin Vallat, fan du PSG, et qui s’interrogeait en octobre dernier sur la possibilité de rendre la diffusion des matchs plus interactive et personnalisée : «» En attendant de pouvoir choisir son commentateur, de pouvoir dialoguer avec lui tout en interagissant avec plusieurs milliers de co-spectateurs dans une sorte de café du commerce 2.0, les adeptes de Twitch doivent prendre leur mal en patience. Mais ils peuvent déjà visionner sur la plateforme des émissions de football comme Twittos FC, animée par lefan de l’OL Zack Nani, ou même dégoter desde matchs pas tout à fait réglos, de plus en plus nombreux sur la plateforme. Et si Twitch devenait le nouveau 32 16 ?