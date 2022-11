Turquie : Le derby d'Izmir interrompu après l'agression du gardien en plein match

WATCH: #BNNTurkey ReportsThe football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le derby d'Izmir, disputé dimanche dernier entre Göztepe (13) et Altay (11) a tourné au vinaigre. Le gardien d'Altay Ozan Evrim Özenç s'est en effet fait agresser à coup de poteau de corner par un supporter adverse, lequel a pénétré sur la pelouse avant de lui asséner un violent coup sur le crâne, par derrière, provocant l'arrêt définitif de la rencontre. Entaillé sur plusieurs centimètres, le gardien a du être emmené à l'hôpital, où il devrait rester sous surveillance entre 24 et 48 heures.Selon le journaliste turc Gurbaksh Singh Chahal, cet agression n'est pas le seul incident qui a émaillé la rencontre. En tribune, le visiteurs d'Altay ont envoyé des fusées d'artifice sur le bloc adverse, provocant un mouvement de foule et blessant plusieurs personnes, dont deux enfants et un homme qui a reçu une fusée en pleine poire.S'en est suivie une rixe entre fans des deux camps, d'abord à l'intérieur du Stade Gürsel Aksel, avant que les affrontements ne débordent à l'extérieur. Un supporter, attaqué au couteau, a notamment été hospitalisé dans un état jugé critique. Au total, pas moins de treize supporters ont été interpellés en marge des incidents, a affirmé la police turque.