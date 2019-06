Le moment de tout döner

Pour la deuxième fois de son histoire, l'équipe de France se déplace en Turquie ce samedi soir (20h45), avec l'ambition de conforter sa première place du groupe H des éliminatoires à l'Euro 2020. À Konya, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur ses hommes forts habituels, à l'exception de N'Golo Kanté.

Turkey's got a Güneş

Beaucoup de certitudes, une interrogation

Par Clément Gavard

Il y a des pays où les Bleus ont l’habitude de prendre leurs quartiers. Depuis plus d’un siècle de matchs amicaux et de compétitions, l’équipe de France a déjà posé ses bagages des dizaines de fois en Belgique, dix fois au Luxembourg, neuf fois en Autriche, sept fois en Norvège, cinq fois en Roumanie et même trois fois aux îles Féroé. En revanche, elle n’a fait qu’une seule apparition en Turquie, c’était le 15 novembre 2000, au stade Inonu, à Istanbul. Une rencontre amicale de fin d’année où la bande de Roger Lemerre, fraîchement championne d’Europe, s’était facilement imposée (0-4) grâce à des pions de David Trezeguet, Sylvain Wiltord, Johan Micoud et Laurent Robert. Dix-neuf ans plus tard, le coq surmonté de ses deux étoiles est attendu en Anatolie, à Konya plus précisément, avec l’ambition pour les champions du monde de confirmer leur domination sur le groupe H des éliminatoires à l’Euro 2020. «, clarifiait Didier Deschamps dimanche soir après le succès contre la Bolivie (2-0).» Vraiment ?Les Bleus ont en tout cas essayé de se convaincre tout au long de la semaine que le déplacement en Turquie était loin d’être une formalité, se préparant notamment à jouer dans une fournaise contenant 42 000 supporters chauffés à blanc. «, jugeait Olivier Giroud cette semaine en conférence de presse.» Même discours chez Blaise Matuidi, insistant sur la nécessité pour les hommes de DD d’être prêts pour un «» , mais aussi conscients des forces de l’adversaire : «» Une façon aussi pour les Tricolores de se motiver à quelques jours des grandes vacances.Car la Turquie ressemble davantage à un poil à gratter un peu embêtant qu’à un gros morceau pouvant rivaliser avec la France pour la première place de la poule. Surtout qu’elle a tristement inauguré la première édition de la Ligue des nations avec une relégation en Ligue C, perdant notamment ses deux matchs à la maison contre la Russie (1-2) et la Suède (0-1). La preuve que jouer devant des fans chauds bouillants n’entraîne pas toujours le succès des locaux. Mais là où le milieu de terrain de la Juventus voit juste, c’est quand il aborde ce léger renouveau depuis le retour de Şenol Güneş - celui qui avait emmené la Turquie dans le dernier carré du Mondial 2002 - sur le banc pour remplacer le technicien roumain Mircea Lucescu. «, a détaillé le latéral lillois Zeki Çelik à» Et la mission passe sûrement par quelques coups d'éclat face aux meilleurs.Après des matchs contre la Moldavie, l’Albanie, la Grèce et l’Ouzbékistan, la France se présente comme le premier véritable test de la Turquie de Güneş. Surtout que les champions du monde arrivent avec beaucoup de certitudes et un onze de départ ayant très peu bougé depuis l’été dernier. Hugo Lloris va retrouver sa place dans les bois, la charnière Varane-Umtiti devrait être reconduite, et Kylian Mbappé - touché à la cheville dimanche dernier - pourrait récupérer son poste à droite pour laisser la pointe de l’attaque à Olivier Giroud. Un statu quo et une grande interrogation après le forfait de N’Golo Kanté : qui pour se positionner aux côtés de Paul Pogba dans le traditionnel 4-2-3-1 du sélectionneur ?, a balayé Deschamps en conférence de presse vendredi soir.» Moussa Sissoko semble être l'option la plus crédible, même si Tanguy Ndombele frappe à la porte, et surtout la plus logique si l'on suit le raisonnement de Deschamps. À moins qu'il ne fasse redescendre Blaise Matuidi d'un cran pour laisser l'aile gauche au convaincant Kingsley Coman. Mais le sélectionneur des Bleus préfère toujours faire confiance à ses soldats, ses hommes forts, quand la rencontre est décisive, indécise et qu'elle se joue dans un contexte supposé difficile. Puis, en demandant à la Fédération de programmer un amical au début du mois pour préparer ce déplacement en Turquie, DD avait envoyé un message clair et net : aucun match ne doit compter pour du beurre.