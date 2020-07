Turquie : Aucune descente cette saison en Süper Lig

JS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au moins comme ça tout le monde est content.À l’issue du championnat de Süper lig qui s’est terminé ce mercredi avec le sacre de Basaksehir, le président de la fédération turque Nihat Ozdemir, a annoncé dans des propos relayé parLes clubs de Malatyaspor, Kayserispor et de d'Ankaragücü, respectivement 16, 17, et 18du championnat, resteront donc dans l'élite la saison prochaine. Une élite qui comptera donc 21 équipes, car non, la non-relégation des uns n'a pas annulé la promotion des autres, en l'occurrence Hatayspor et Erzurumspor. Le ticket pour la dernière montée se jouera entre Adana Demirspor et Fatih Karagümrük ce jeudi. Revers de la médaille, Nihat Ozdemir a précisé qu’il y aurait ainsi quatre clubs relégués à l’issue du prochain exercice.Voilà une nouvelle qui fera plaisir à Toulouse et Amiens... Ou pas.