Tumbaković limogé, Domenech bientôt sélectionneur de la Serbie ?

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La voie est libre.Il y a quelques jours, Raymond Domenech était présenté comme un candidat sérieux au poste de sélectionneur de la Serbie . Et l’ancien patron des Bleus avait lui-même déclaré qu'il considérait cette proposition. Le retour du Français sur le banc d’une sélection nationale pourrait se préciser un peu plus : ce lundi, Ljubiša Tumbaković a été limogé, selon plusieurs médias serbes . Il officiait sur le banc de l’équipe nationale serbe depuis un an et demi et avait échoué récemment à qualifier les Aigles blancs pour le premier Euro de leur histoire.Le poste de sélectionneur serbe désormais vacant, la Fédération cherche son successeur pour qualifier l'équipe pour la la Coupe du monde 2022. La Serbie, qui est dans le groupe A avec l'Irlande, le Portugal, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan, débutera les éliminatoires dès le 24 mars à domicile face à laDomenech et l'Irlande, toute une histoire.