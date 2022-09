Tudor, le pari du foot du futur selon Longoria

Dans le sillage du changement d’entraîneur à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a exposé sa vision du football moderne : plus de physique, plus de pressing, plus vite vers l’avant. Comme cette fois-ci, aucune corporation ne s’est sentie attaquée, sa prise de position footballistique s’est noyée dans le flot estival des fils d’actualité mercato. Et pourtant, il s’agit d’un engagement fort de la part d’un président ayant choisi comme premier entraîneur Jorge Sampaoli et son jeu de position.

« J’ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Je pense que le football est en train de changer, il va dans cette direction. »

L'AC Milan, modèle de Tudor

« Ça me paraît plus dangereux (cette année). Ils sont toujours capables de garder la balle, mais ils ont désormais un style de jeu plus percutant, plus saignant que l’année dernière. »

« Si on parle du Real Madrid, on ne parle pas d’une équipe physique »

(1) En utilisant l’indice PPDA aidant à mesurer le pressing, l’équipe de Sampaoli n’était que la 7e de France à ce niveau-là, alors qu’elle était seconde au nombre de passes effectuées par séquence selon les chiffres de Stats Bomb.

Après la polémique du printemps 2021 sur les entraîneurs français qui, Pablo Longoria a cet été, entre deux dossiers mercato, lancé un autre débat de fond., expliquait-il début août pour justifier la révolution interne à l’OM à la suite du départ de Sampaoli . Au centre de ce grand chambardement, un homme, une montagne, Igor Tudor, enrôlé pour implémenter cette idée de jeu apparemment plus moderne.Le Croate n’a eu aucun souci à s’assumer en porte-drapeau de ce virage :[...]La formule répétée à l’envi par les décideurs marseillais semble être simple : pressing + vite vers le but = meilleurs résultats.En ce mercredi 31 août, Thierry Mode aka « Titi c’est toi le boss » , supporter et pilier de la Commanderie, a exceptionnellement établi son camp de base devant le stade Vélodrome :C’est réglementaire, il ne peut pas y avoir d’arrivées si Titi n’est pas là pour accueillir les nouvelles recrues. Et lui, qu’est-ce qu’il en pense, de ce changement vers un jeu plus physique ?C’était peut-être physique, mais différemmentet surtout ça a fonctionné ! Malgré son inquiétante place de barragiste (18) au classement des équipes de Ligue 1 ayant le plus couru en 2021-2022 (111,9 km en moyenne par match), l’Olympique de Jorge a terminé second du vrai classement, celui qui envoie en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain clôture d’ailleurs au petit trot cede l’effort avec un minuscule 109,1 km de moyenne par match, loin des 121,3 km du Stade rennais de Genesio qui arrache la récompense honorifique d’équipe ayant le plus couru en Ligue 1 en 2021-2022. Comme quoi...Le nouveau projet de l’OM va cependant bien au-delà des kilomètres parcourus et se concentre encore une fois sur deux éléments primordiaux largement négligés sous l’Argentin : le pressing et la vitesse vers les cages adverses. Avec l'AC Milan comme modèle assumé par Tudor en conférence de presse :La saison passée, les hommes de Pioli ont été des cinq grands championnats les champions avec le plus petit nombre de passes par séquence (3,44), vite vers l’avant donc, et les meilleurs au pays en ce qui concerne le pressing C’est bon, tout le monde est d’accord pour dire que c’est comme ça qu’il faut faire pour gagner ? Pas vraiment. Interrogé sur le sujet après la déroute de son Stade de Reims face à l’OM (4-1) , l’Espagnol Óscar García tempérait un peu le constat facile :L’ancien entraîneur des jeunes du Barça reconnaît que le physique est bien indispensable au plus haut niveau, mais n'oublie pas de souligner que certaines des plus grosses écuries européennes (Real, City, PSG) parviennent à démonter avec régularité le modèle si cher à Longoria. Mais avec d’autres moyens et une armada de joueurs « rapides dans la tête » , pas vraiment tous prêts à se défoncer au pressing. À l’image d’un Portugais actuellement bloqué dans le Nord de l’Angleterre ayant récemment fait fantasmer les supporters olympiens Au niveau national, l’OM possède des joueurs au-dessus de la moyenne, mais ils ont rarement suffi au club pour remplir ses objectifs lors de la dernière décennie. Les choix de coach de Longoria ont le mérite d’enrichir l’effectif olympien de teintes bien particulières. La possession en 2021-2022, la verticalité alerte en 2022-2023. Une progression ? Florent Ogier, capitaine du Clermont Foot 63 défait au Vélodrome ce mercredi (1-0) , semble le penser :En ce début de saison les adversaires trépassent, les points s’accumulent et le public prend du plaisir. Finalement, la vraie question sera de savoir si ce style de jeu résistera au calendrier démentiel qui attend l’OM et aux états d'âme du groupe de joueurs marseillais. Pour le reste, c’est plutôt bien parti...