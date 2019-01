Tuchel : « On a été trop confiants »

« Depuis le banc, j'ai eu le sentiment que les gars pensaient que rien ne pouvait nous arriver. »

« Dans une défaite, on apprend toujours beaucoup de choses. Personne n'aime ça mais c'est toujours nécessaire dans le sport. »

Propos recueillis par Théo Denmat, au Parc des Princes

Il était clair que Marco (Verratti) et Marquinhos allaient jouer 45 minutes. C'était prévu depuis le début. Concernant le match, c'est très très dur parce qu'on n'a pas perdu qu'un match, on a aussi et surtout perdu une grande occasion de gagner un trophée. On n'a pas su fermer le match, avec la faim et l'envie.Après le premier penalty, on a mieux joué avec beaucoup de force et de vitesse, en étant plus agressifs. C'est pour ça qu'on a marqué. Après, on a oublié de marquer le second but. On a joué avec trop de confiance aujourd'hui. Depuis le banc, j'ai eu le sentiment que les gars pensaient que rien ne pouvait nous arriver. «» , mais c'est pas comme ça. Puis les circonstances sont un peu bizarres, trois pénaltys... Ils sont dans notre surface trois fois et l'arbitre siffle trois penaltys... C'est bizarre. Le deuxième c'est rien, absolument RIEN. Il regarde cette chose et il siffle. Il est heureux de faire ça ou quoi ? C'est pas possible de siffle trois penaltys comme ça, vraiment. C'est impossible.Ah oui ! Sans le deuxième penalty, il n'y a pas de victoire pour Guingamp et c'est un trophée pour nous. Enfin, une grande occasion de trophée ! Mais okay, c'est une leçon.Dure, et dans laquelle l'arbitre a sa part de responsabilité. C'est super dur. Nous sommes éliminés, c'est super dur à accepter. Surtout à la maison. On a eu toutes les opportunités de gagner mais nous avons perdu. C'est notre défi maintenant de nous améliorer. Dans une défaite, on apprend toujours beaucoup de choses. Personne n'aime ça mais c'est toujours nécessaire dans le sport.Je ne suis pas énervé contre mon équipe. Le premier et le troisième penalty, bon... Oui, ce sont des penaltys. Mais le troisième ne vient que parce qu'ils ont le deuxième, parce que sinon, il n'y a pas de contre-attaque. Contre une équipe très serrée comme ça, on doit tuer le match bien avant.C'est nécessaire de rebondir. On est un grand club. Normalement, ce n'est pas possible de perdre à la maison un match décisif comme ça. Maintenant, on doit montrer notre mentalité. Je suis convaincu que l'on va montrer une réaction à Amiens Nous avons contrôlé le match complètement. Com-plè-te-ment. Ils ont joué dans leurs derniers vingt mètres avec onze joueurs ! Alors oui, on a manqué d'énergie pour faire du contre-pressing, être plus agressif, attaquer plus fort. Mais ce n'est pas logique. Si tu regardes ce match à la TV, ce n'est pas possible que Guingamp gagne. Enfin, c'est seulement possible dans le foot....Non. On aurait été en demi-finale, c'était seulement deux matchs en plus. Non, il n'y a rien de positif là-dedans.J'espère recruter. Pour moi, ce n'était pas nécessaire de perdre pour savoir qu'on avait besoin de quelqu'un au mercato. Oui, on a la meilleure équipe, les meilleurs joueurs. Mais on doit le montrer à chaque fois, et aujourd'hui, on ne l'a pas fait.Oui. Oui. Oui. Au Real, au Barça , au Bayern , tu peux attendre cent ans ça n'arrivera jamais contre eux. C'est pas possible ! Trois fois tu rentres dans la surface et trois fois penaltys, je le répète, ce n'est pas possible.Exactement ce que je viens de vous dire. Okay ? C'était à nous de tuer ce match, de jouer mieux, avec une autre mentalité. Maintenant, on n'a rien d'autre à faire que d'accepter et de nous améliorer.