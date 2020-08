Tuchel-Nagelsmann, comme au bon vieux temps

Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann vont croiser le fer, une nouvelle fois, ce mardi à l’occasion de Leipzig-PSG en demi-finales de Ligue des champions. Jusque-là, l’actuel coach de Leipzig n’a jamais réussi à battre son grand frère parisien. Il faut dire que Tuchel connaît parfaitement l'homme, pour l’avoir eu sous ses ordres comme joueur à Augsbourg lorsqu'il coachait la réserve en 2007-2008. Mais aussi pour lui avoir fait confiance après la fin de sa carrière prématurée, et lui avoir permis de mettre le pied à l’étrier.

« Tuchel a beaucoup contribué à mon choix de carrière »

Depuis qu’il a commencé le métier d’entraîneur, Julian Nagelsmann s’amuse à faire tomber un à un les records de précocité. À 28 ans en 2016, il est devenu le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga. Deux ans plus tard, le plus jeune à diriger une équipe en Ligue des champions toujours avec le TSG Hoffenheim. Le 10 mars dernier, Nagelsmann est devenu le plus jeune coach à passer un tour à élimination directe en Ligue des champions, avec Leipzig cette fois. Alors, lorsqu'il renverse l’Atlético de Madrid, ce jeudi 13 août 2020, l’actuelle tête pensante du club de l'Est de l'Allemagne est consciente du chemin parcouru à seulement 33 ans. Mais dans les coursives de l’Estadio José-Alvalade de Lisbonne, Julian Nagelsmann enchaîne les interviews d’après-match et n'a pas le temps de s'attarder sur ce qui a été accompli. Il pense déjà à la suite, à un futur proche qui fait écho à son passé, avec un nom qui revient de façon incessante : celui de Thomas Tuchel, son futur adversaire en demi-finales de C1., clamait Nagelsmann à RMC Sport. En Bundesliga entre 2016 et 2017, Tuchel et Nagelsmann se sont croisés à trois reprises avec un bilan largement à l’avantage de l’actuel coach du PSG (2 victoires et 1 nul). Mais en réalité, les deux hommes se connaissent depuis bien plus longtemps que cela.Retour à Augsbourg, en 2007. Nagelsmann n'a que 20 ans, mais, déjà, ses derniers rêves de devenir footballeur professionnel s'apprêtent à s'envoler pour de bon. Le bonhomme est défenseur central de métier, plutôt talentueux.selon ses coéquipiers de l’époque de Munich 1860, le club de sa jeunesse qui devait faire office de tremplin vers le monde pro, bien avant son arrivée dans la banlieue nord-ouest de la capitale bavaroise. Car si Nagelsmann se retrouve à Augsbourg II et non en Bundesliga, c'est en grande partie à cause de ses pépins physiques. L'un de ses genoux est capricieux, et les multiples opérations ont endommagé son corps de manière irréversible., racontait Nagelsmann à 11Freunde en 2016 Le couperet sportif tombe, et forcément à 20 ans, ça fait mal.Son grand rêve de devenir sportif professionnel ne se réalisera donc jamais. Mais, malheureusement pour Nagelsmann, les mois qui suivent ne seront pas plus roses. Car Erwin, son père, décède quelques semaines plus tard à 56 ans d’une maladie foudroyante.(...)Pour Benjamin Kauffman, son ancien coéquipier et ami à Munich 1860 interrogé par The Athletic , ce sont ces blessures qui ont accéléré son développement :Reste qu'après avoir enduré tout cela, Julian Nagelsmann n’a plus trop envie de continuer dans le football. Trop de déceptions, de mauvais souvenirs sûrement. L’idée d’entraîner est quasiment mort-née. Nagelsmann reprend ses études, une vie normale, mais va rapidement voir sa destinée revenir au galop. Avec un homme pour lui tendre la main : Thomas Tuchel, son coach qui dirige la réserve d’Augsbourg., confie Nagelsmann.(...)Et ça ne s’arrête pas là, puisque Tuchel pousse ensuite Nagelsmann à entraîner. Résultat : le jeune homme décroche, en 2008, un poste d’adjoint chez les moins de 17 ans de Munich 1860. À l'endroit même où ses rêves professionnels en tant que joueur avaient débuté. Avant, ensuite, de mettre tout le monde d’accord à Hoffenheim, puis à Leipzig depuis 2019. Douze ans plus tard, Nagelsmann retrouve donc son mentor en demi-finales de Ligue des champions. Que reste-il de leur héritage commun, et de leur année passée à Augsbourg ? Des idées, certains principes de jeu, ce qu’il confirmait auprès de l’AFP à quelques jours de leur face-à-face européen :Le monstre qu’a en partie créé Tuchel se dresse maintenant devant lui. À lui de montrer qu’il a toujours la maîtrise sur sa création.