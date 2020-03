Tuchel : « Je ne cherche pas à réinventer le football »

#2: Geir Jordet - Savoir anticiper

Prise d'informations de Lampard (c. Blackburn/ 2009)

J’aimerais maintenant vous parler de Geir Jordet. Ce professeur de psychologie norvégien a joué au football dans l’équipe de seconde division du Strommen IF. Sa thèse de doctorat avait pour sujet le rôle de la vision, de la perception et de l’anticipation chez les footballeurs de haut niveau. Autrement dit : les domaines de performance où la psychologie peut avoir un impact direct sur le déroulement d’un match. Il a analysé le jeu des footballeurs de l’Ajax et fait part de ses résultats au staff du club, avant de rejoindre Jongkind au sein de Cruyff Football. Il a accepté de m’initier à l’art de la prise de décision et de me présenter un nouvel outil révolutionnaire destiné à développer cette faculté, ainsi que d’autres types de comportement permettant de réaliser de bonnes performances.Il décompose les facteurs clés de la prise de décision au football en trois axes que l’on peut également transposer en dehors du terrain. D’abord, la perception visuelle, qu’il décrit comme la capacité à capter et à s’emparer de l’information. Ensuite, l’exploration visuelle, c’est-à-dire la capacité à lire et analyser rapidement le jeu pour y trouver l’information. Enfin, l’anticipation, qui permet de prévoir ce qui va se passer.Jordet a commencé son travail de recherches en s’équipant d’une caméra chaque fois qu’il allait voir un match, pour filmer un joueur pendant 90 minutes. Un peu comme dans le documentaire, mais avec Jordan Henderson dans le rôle de la star. Jordet a filmé près de 250 joueurs en plan rapproché et constaté que chacun avait sa propre attitude au moment de recevoir la balle.Il m’a montré une vidéo d’Andrés Iniesta datant de la finale de la Coupe du monde 2010. Dix secondes avant qu’il inscrive le but de la victoire, on aperçoit Iniesta au milieu du terrain, en train d’analyser le jeu pour y trouver l’information. Il se met dans les meilleures dispositions pour que son regard puisse être en mesure de lire parfaitement ce qui se passe sur le terrain. C’est à ce moment que tout commence : avant de mettre en route son système cognitif, avant de prendre une décision, avant d’activer ses radars et de faire fonctionner ses méninges, il cherche à capter l’information.Frank Lampard faisait exactement la même chose. Il allait même encore plus loin, à vrai dire. Jordet me montre l’une de ses vidéos. Elle ne dure que 16 secondes. Filmé en octobre 2009 lors d’un match opposant Chelsea à Blackburn, Lampard est en situation d’attaque sur la moitié de terrain adverse. Il regarde derrière lui une première fois à droite, puis une deuxième fois à gauche. Il fait quelques pas, se déplace, puis regarde à nouveau de chaque côté. Il est en train de capter l’information qui lui indique à quel moment il va recevoir la balle. Sept secondes avant de la contrôler, il effectue 10 mouvements de tête pour observer ce qui se passe autour de lui. Puis il lève les yeux, efface un joueur adverse (qu’il a vu arriver) et fait la passe à un coéquipier.À l’époque où Jordet effectuait ses recherches, Lampard était doté de la plus haute « fréquence visuelle d’exploration » de la Premier League. Un comportement que le chercheur définit ainsi : «Son enquête s’est intéressée à la fréquence de recherche d’information de 64 joueurs observés au cours de 118 matchs et détaille 1 279 situations de jeu. En moyenne, Lampard effectue 0,62 mouvement de recherche par seconde avant de recevoir la balle. Steven Gerrard le suit de près avec 0,61 mouvement de recherche. Selon Jordet, les joueurs capables d’analyser l’environnement du jeu avant de recevoir le ballon sont ceux qui produisent le plus haut pourcentage de passes réussies. [...]Selon Jordet, le haut niveau d’efficacité visuelle d’un joueur est atteint dès qu’il dépasse une moyenne de 0,50 mouvement de recherche visuelle par seconde. J’ai jeté un œil sur un classement des joueurs qu’il a filmés et j’ai noté que Messi était au-dessus de cette moyenne. Au même niveau que lui, on trouvait Zlatan Ibrahimović, Luka Modrić et Pirlo. La moyenne de Cristiano Ronaldo était inférieure aux autres, mais il y a une raison à cela. Il programme ses temps d’analyse du jeu différemment, et ne détourne son regard de la balle qu’immédiatement après la touche effectuée par l’un de ses coéquipiers. Lorsqu’il voit dans quelle direction avance le ballon, il sait qu’il dispose d’une demi-seconde pour regarder ce qui se passe autour. Dans ce classement, un joueur était largement au-dessus des autres. Sa supériorité en était même sidérante. Xavi Hernández atteignait une moyenne de 0,83 mouvement de recherche visuelle par seconde. Chaque fois qu’il recevait le ballon sans avoir eu le temps d’analyser le jeu et d’enregistrer l’information, il le renvoyait d’où il venait. Sans information, il ne prenait aucun risque.