Tuchel et la mission Rabiot

Courtisé par Barcelone qui souhaite l'enrôler cet été, Adrien Rabiot tarde à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et envisage un départ. Mais Thomas Tuchel, qui ne l'entend pas de cette oreille, caresse son joueur dans le sens du poil pour le conserver dans son effectif.

991

Confiance et capitanat

Compliments et responsabilité

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque saison, c'est la même histoire. Les lignes sur son futur, son comportement ou ses prises de paroles connaissent régulièrement des piques de présence dans les médias. Aime-t-il tant faire l'actualité ? En tout cas, l'actualité adore parler de lui. Il y a quelques semaines, c'était pour son refus d'intégrer la liste des réservistes de l'Équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Avant cet événement, c'était pour ses propos sur son poste préférentiel.Au début de sa carrière, c'était pour ses réclamations publiques au sujet de son temps de jeu, souvent par l'intermédiaire de sa mère et agent. Mais le sujet qui revient le plus fréquemment avec Adrien Rabiot depuis ses premiers pas dans le monde professionnel, c'est la question de la prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain et/ou l'idée d'un départ loin de la capitale. Il était écrit que l'été 2018 ne ferait pas exception à la règle.Aujourd'hui, c'est donc un éventuel transfert du PSG au FC Barcelone qui vient squatter les pages mercato de la majorité des journaux sportifs. Sous contrat jusqu'en 2019, Rabiot a vu le club catalan se ruer sur lui, lui proposant même un salaire de 600 000 euros mensuels accepté par le protagoniste. Sauf que quelques semaines plus tard, c'est-à-dire maintenant, l'affaire serait davantage proche d'une prolongation parisienne que d'un aller simple pour l' Espagne , une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi étant d'ores et déjà programmé. Et Thomas Tuchel , le nouvel entraîneur du Titi, ne serait pas pour rien dans ce petit revirement de situation.Car l'ancien coach du Borussia sembler gérer à merveille le cas Adrien. D'abord, le technicien a profité de l'absence de son joueur au Mondial, et donc de sa présence « prématurée » dans le groupe lors de la préparation - à l'inverse des autres internationaux encore en vacances - pour instaurer un climat de confiance entre les deux hommes. «, a ainsi souligné l'Allemand en conférence de presse, en offrant le brassard au milieu de terrain en match amical pour joindre l'acte à la parole.Surtout, Tuchel ne brusque pas son jeune élément de 23 ans, sans non plus faire preuve de laxisme. Interrogé au sujet de l'intérêt du Barça , l'ex de Mayence n'a fait que complimenter le garçon tout en lui assurant que son avenir passait par la capitale : «» Façon de dire que les clés de la Liga sont dans sa main, mais que passer cette porte l'empêcherait de marquer l'histoire avec sa ville, avec son club formateur.Marquer l'histoire du PSG et du football, oui. C'est en d'autres termes ce que Tuchel propose à Rabiot de faire avec lui, si et seulement si il en a envie. Qu'il ne s'inquiète pas, parait dire le message, il aura une place de choix dans le « nouveau projet Tuchel » destiné à aller accrocher une Ligue des Champions. «, s'est encore répété le tacticien quelques jours après sa première prise de parole.» Ou comment responsabiliser son diamant avant même que ce dernier n'ait fait son choix. Lequel est certainement très clair dans l'esprit de Thomas.