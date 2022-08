Tuchel et Arteta, rois des excuses après une défaite selon une étude

???????????: ??? ??????? ?????? ?????????? ????? ????? Tuchel moaned after 57.9% of Chelsea's draws & defeats Common excuses include: Refereeing, injuries & COVID-19 But Klopp has an unearned reputation… @jwhitey98 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 4, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En même temps c’est difficile de trouver des explications à la non-qualification d’Arsenal en Ligue des Champions la saison dernière.Covid, décisions arbitrales, chance ou même état de la pelouse : toutes les excuses sont bonnes pour expliquer un mauvais résultat. Et à ce petit jeu-là, ce sont Thomas Tuchel et Mikel Arteta qui sont les plus habiles en Premier League selon une étude réalisée par. Avec des excuses avancées à 57,9% pour se justifier d'un match raté, l’ancien entraîneur du PSG trône en tête du classement devant l’entraîneur d’Arsenal qui compte 55% de mauvaise foi dans ses conférences d’après matchs suivant une contre-performance.Si Arteta a beaucoup tancé les décisions arbitrales, trois ne l’ont jamais fait au cours de la saison : Jesse Marsch (à Leeds depuis février), Thomas Frank (Brentford) et, Marcelo Bielsa (Leeds jusqu’à février).A Leeds, on a décidément la classe