2018 t'a gâté. Et comme arrêter de suivre le ballon rond ne fait pas partie de tes bonnes résolutions pour la nouvelle année, tu ne vois pas pourquoi les douze prochains mois seraient moins kiffants. Toi, tu sais que tu vas suivre le foot en 2019 quand...

Par Jérémie Baron, avec Clément Gavard

... tu espères que ce ne sera rien d'autre qu'une année de plus pour Gianluigi Buffon et Benjamin Nivet.... d'ailleurs, tu sais que tu vas continuer d' attendre patiemment ton maillot 2 étoiles ... tu vas fêter le dixième anniversaire du 6-2 dans leet du doublé d'Eduardo face à Rennes au Stade de France. Mais aussi les 20 piges du « Fergie time » en finale de Ligue des champions ... tu te demandes bien ce qui pourra empêcher Liverpool de filer vers le titre en Premier League, cette fois-ci. Pensez à ne pas trop arroser le billard d'Anfield en fin de saison, tout de même.... tu as hâte de voir les enchères monter autour de Nicolas Pépé, dans six mois.... même si tu te lèches les babines à l'idée de profiter de la CAN et la Copa América en même temps, tu sais d'ores et déjà que ton été 2019 ne sera pas aussi fou que le précédent.... car tu sais qu'une trêve estivale sans CDM, ni Euro, c'est long. Très long. Très très très long. Ligue des Nations ou non.... tu as beau profiter des fêtes comme il faut, la Ligue 1 te manque déjà. Du coup, tu hésites à faire le déplacement pour Grenoble-Strasbourg, Pontinvy-Guingamp ou Nantes-Chateauroux, le week-end prochain en coupe de France.... tu te demandes bien ce qui pourra empêcher le Real d'être piteusement éliminé en C1, cette fois-ci. Pensez à faire attention à la Juve, en revanche.... tu espères que certaines choses finiront par disparaître ... et que certaines personnes d'un certain pays finiront par tourner la page ... tu souhaites bon courage à la LFP pour caser dans le calendrier tous les matchs de Ligue 1 reportés.... tu te dis que « 2019 » rime avec « Frenkie de Jong » .... tu vis pour le suspense. Tes week-ends, tu vas donc les consacrer à la Liga et la Bundesliga.... et tu as déjà hâte de voir le Dortmund de Lucien Favre faire la nique au Bayern Munich pour le titre.... par contre, tu vas continuer de passer tes samedi soirs devant des 0-0 . Faut pas déconner.... tu vas te demander qui de Laurent Blanc ou Antoine Kombouaré a le meilleur handicap. On parle de golf, bien sûr.... tu espères que Mario Balotelli et Yoann Gourcuff seront toujours des joueurs de football.... tu te réjouis déjà de voir Unai Emery soulever sa 4e Ligue Europa, le 29 mai à Bakou.... a priori, ce ne sera pas l'année du déclin pour les deux monstres actuels de ce sport. Mais peut-être celle de l'avènement d'un troisième qui vient de fêter ses 20 printemps ... tu te questionnes sur l'avenir de Dijon sans Olivier Dall'Oglio . Et tu te dis qu'il n'aura aucun mal à retrouver une écurie.... tu t'apprêtes à pester contre la VAR, de janvier à décembre. Et évidemment féliciter son intronisation lorsqu'elle annulera un pion encaissé par ton équipe.....tu te réjouis à l'idée d'avoir le droit à une nouvelle Coupe du monde cet été. En plus à la maison !... et tu vas vibrer devant le parcours des Bleues.... les tweets de Jean-Michel Aulas, les dérapages de Denis Balbir , les arrêtés préfectoraux, les déclarations de Rudi Garcia sur les hommes en noir ou encore l'élimination du PSG avant le dernier carré en coupe d'Europe. Si tout va bien, tout ça ne devrait pas bouger.