Tu sais que tu te souviendras encore de cet été 1998 dans 20 ans quand...

Qu'elle soit gagnée ou perdue, cette finale de ce soir entre la France et le Brésil ne pourra être que l'apothéose d'un mois de folie. Parce que quand tu y penses, avec toutes les images que tu as en tête, tu as déjà de quoi raconter des histoires à la pelle à tes gosses.

France Brésil Coupe du monde - Finale

... tu es lensois et donc déjà sûr d'être déjà champion cette année.... tu penses qu’il était plus beau le maillot de 1982.... tu considères maintenant que Cantona est néfaste pour une vie de groupe. Après avoir crié au scandale quand tu ne l'as pas vu dans la liste.... en lisantdu 23 juin, tu as eu un pincement au cœur pour les six recalés par Jacquet. Mais tu ne te fais pas de soucis pour eux, ils vont faire une super carrière quand même. Ibrahim Ba joue à l' AC Milan , quand même. C'est pas comme s'il allait se retrouver à Rizespor ou Djungardens IF.... en revanche, à quelques heures de la finale, tu te demandes presque si Sabri Lamouchi n'aurait pas plus planté que Zinédine Zidane ... tu espères ne plus jamais revoir Christophe Dugarry de ta vie. Pas possible de faire autant le malin après un but contre l' Afrique du Sud pour se claquer au bout de trente minutes contre l'Arabie saoudite. Et puis cette langue pendue...... même si tu viens de célébrer l’obtention de ton baccalauréat en reproduisant, à l’identique et devant ton prof principal, sa célébration.... alors que Pierre Issa sera toujours le bienvenu.... lorsque Thierry Henry a déboulé sur le côté droit face à l’ Afrique du Sud pour le troisième but, tu t’es vu crier «... tu as acheté un paillasson aux couleurs de l'Arabie saoudite, en hommage à Zinédine Zidane ... tu te laisses pousser les cheveux juste parce que tu es croque love de la queue de cheval de Manu Petit.... tu t’es mis à lirequotidiennement. Ils restent lucides, c’est pas parce que c’est l’équipe de France qu’il faut se reposer sur ses lauriers.... Jacquet les remerciera ces journalistes. La critique constructive fait avancer, c’est prouvé.... rien n'est sûr, mais tu prédis au capitaine Didier Deschamps une belle après-carrière. 30 ans et toutes ses dents.... ​tu t'es fait peroxider les cheveux comme les joueurs roumains.... t’as été ébouriffé par cet Okocha martyrisant les Espagnols. Certainement un joueur pour Marseille ... tu as rembobiné la K7 deaprès l'élimination de la Jamaïque . Quel pays.... tu as vu les Écosse- Norvège au Parc Lescure, et en tribune, c'était quelque chose.... tu valides définitivement la règle des buts en or. Et tu sais qu'elle ne sera jamais supprimée.... tu cherches le numéro de José Luis Chilavert : tu as plusieurs souches à déterrer au fond de ton jardin. Et vu la manière dont il a relevé ses coéquipiers une fois le Paraguay éliminé, ça fera le taf.... tu es tombé amoureux de Michael Owen . Cherchez pas, il est là, le meilleur attaquant des années 2000.... tu craches sur Beckham depuis son coup de pied de lâche sur Simeone.... depuis tu ne l’as plus appelé le, mais le... tu penses que la Serie A est le meilleur championnat européen.... tu penses que tant qu'on aura Barthez aux cages, impossible de perdre une séance de tirs au but. Surtout pas contre l' Italie . Et encore moins dans une hypothétique finale.... ça ne te dérange pas qu'on te surnomme «» .... tu es devenu fan de l'AS Monaco ... c'est sûr, le petit David est promis à un grand avenir. Pas certain, en revanche, qu'on se fasse à son nom bizarre.... tu as décelé le potentiel de Thierry Henry , mais tu ne sais pas s'il a le physique pour évoluer ailleurs qu'en D1. Va falloir muscler ton jeu, Thierry.... bon, on est déjà tous d'accord pour dire que le but de Dennis Bergkamp est déjà le plus beau de la compétition ?... et que Ronaldo le meilleur joueur, et attention au doublé au Ballon d'or.... d'ailleurs tu ne prends pas la peine de dire « Ronaldo le Brésilien » .... tu te demandes qui sera le sportif français de l'année : David Douillet, Richard Virenque ou Nathalie Tauziat. À moins que Zinédine Zidane ...... tu n'as ni avis positif ni négatif sur Christian Karembeu . Alors que sur Adriana...... tu te demandes sérieusement si le type à l'intérieur de la mascotte Footix n'est pas Jacques Chirac.... quand tu poses ton index délicatement sur la bouche de ton(ta) copain(copine), tu penses à Lilian, et à cette 70minute.... même si tu n’as pas non plus oublié son placement complètement foireux sur l’ouverture du score de Davor Šuker lors de cette même demie. Pas ça en finale Lilian, hein.... tu as fait le tour de ton patelin de maison dix fois avec la Citroën AX après le match contre la Croatie ... et même que Xavier a failli passer par la fenêtre à force de faire le zouave sur la portière.... tu embrasses le crâne de tous tes potes ayant un début de calvitie.... tu as une intuition : ce soir, c'est pour Guivarc'h. Impossible que le numéro 9 français ne marque pas un seul but !... après avoir fait le constat que les Bleus arrivaient à gagner même à 10 contre 11, tu t'es habilement débrouillé pour te faire expulser à la cinquième minute ce dimanche matin, avant d'aller te recoucher l’esprit serein pour reprendre des forces avant la finale. Tes potes ont pris 16-1.... ton beau-père qui n’en a rien à carrer du foot t’a invité à dîner ce dimanche.... tu t'es dis qu'après cette demi-finale folle, il ne pourrait rien t'arriver de mieux.... tu as une pensée pour Fernand Sastre, décédé d'un cancer le 13 juin. L'initiateur en chef de la Coupe du monde aurait mérité de voir cette finale. Et après, il aurait pu mourir tranquille.... tu la trouves pas si folle cette chanson de Gloria Gaynor.... à moins que ça soit Tina Turner ?... au moment de choisir le prénom du petit, tu vas soumettre à ta femme ta « Liste des 22 » : Fabien, Bernard , Lionel, Lilian, Bixente, Marcel...... tu crains que Ronaldo bouffe nos défenseurs ce soir.... d'ailleurs tu te demandes si la France sera capable d'atteindre une nouvelle finale sans les avantages de jouer à domicile. Parce que, hein, bon...... cette nuit, tu n'as pas prévu de dormir.