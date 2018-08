Allez, les drapeaux, les hymnes et les flonflons, ça retourne au placard. Le vrai football revient, celui du samedi soir et des matchs entre villes de moins de 200 000 habitants. Tu sais que tu préfères la Ligue 1 à la Coupe du monde quand...

Par Alexandre Doskov et Florian Lefèvre

... tu aimes les sponsors sur les maillots.... mais tu te fous des hymnes nationaux. Le terrain, c’est pour voir du jeu, pas pour écouter une chorale.... pour toi, le football se joue le week-end, et idéalement le samedi soir à 20h et non pas un mardi à l’heure de prendre le café après la pause déj’.... tu vas enfin de nouveau pouvoir te mettre une cuite à la buvette ! Finies les bières sans alcool à 750 roubles.... tu n’as pas attendu de voir N’Golo Kanté flamber en Russie pour lui chanter tes louanges. Tu avais repéré la pépite dès sa saison 2014-2015 au Stade Malherbe Caen ... tu sais que tu retrouveras plus d’ambiance aux Costières lors de Nîmes Olympique-Montpellier Hérault qu’avec ces pouilleux de supporters argentins.... les voyages en avion, c’est pour les départs en vacances. Toi, tes déplacements au stade se font en car, avec un arrêt à la station essence pour faire le plein de packs de 12 et de sandwichs triangle.... Lopetegui limogé deux jours avant le Mondial ? Quel manque de finesse ! La Ligue 1, elle, a des valeurs. Waldemar Kita, par exemple, va attendre au moins la troisième journée avant de virer son entraîneur Miguel Cardoso.... tu préfères le marathon sur 38 journées à l’éjaculation précoce sur trois à six matchs.... tu sais que si l’Islande a disparu dès le premier tour du Mondial, c’est parce qu’il manquait le Nantais Kolbeinn Sigþórsson (lui aussi disparu).... tu n’as pas attendu juin 2018 pour voir Kawashima se prendre des buts pourlingues ... tu es fan de Super Mario Balotelli et peu importe que ce soit sous le maillot niçois ou marseillais, tu as hâte de le revoir contracter ses pectoraux.... aussi ennuyeux soit-il, le prochain Angers-Caen ne sera jamais aussi soporifique que le France-Danemark que tu as dû te taper au Mondial.... tu es Stéphane Guy et tu profites de commenter des matchs sur Canal + pendant qu’il est encore temps.... tu trouves que le kop du Roudourou a plus de charme que la grande tribune-échafaudage du stade de Iekaterinbourg.... tu préfères le physique svelte d’Olivier Dall’Oglio au gros ventre d’Oscar Ramirez, l’ex-sélectionneur du Costa Rica.... tu veux un latéral qui marque une reprise de volée, tu appelles Julian Palmieri !... si Neymar commence à se rouler par terre après un duel avec Nicolas Pallois, tu sais que ce ne sera pas une simulation.... un affrontement entre Mbappé et Subašić n’a de saveur que dans le cadre d’un Monaco-PSG, où le petit Kylian vient fracasser ses anciens coéquipiers.... d’ailleurs, tu racontes à tout le monde que tu connais Mbappé depuis deux ans avec la même assurance que ceux qui disent «... aux dernières nouvelles, aucun stade de Ligue 1 ne fait tournerde Magic System en boucle dans sa sono.... tu aimes les ours polaires, et l’empreinte carbone de la Coupe du monde avec toutes ces équipes obligées de prendre l’avion à chaque match t’as donné envie de vomir.... tu préfères les streakers déguisés en Tortues Ninja que ceux qui viennent pour faire passer des messages politiques.... tu te prépares déjà à dire à tout le monde que si Aleksandr Golovin, l’une des révélations du Mondial, fait une saison naze à l’ASM, ça prouvera le niveau de compétitivité de la Ligue 1.... tu ne peux pas prendre au sérieux une compétition dans laquelle le meilleur buteur à mis 50% de ses buts sur penalty, et en disparaissant lors des matchs importants.... tu sais qu’un Anthony Lopes ou un Stéphane Ruffier n’auront jamais l'outrecuidance de reprocher au Toulouse FC d’avoir « joué à rien » , ni d’avoir défendu «» .... tu ne comprends pas pourquoi les Brésiliens s’évertuent à vouloir jouer au football autre part qu’au PSG.... tu sais que la Ligue 1 est un monde merveilleux dans lequel les Anglais sont à leur place : en Angleterre.... chez toi, Ola Toivonen et Martin Braithwaite ne sont que remplaçants. Et c’est tant mieux.... tu sais que tu ne verras jamais Emmanuel Macron dabber dans le vestiaire avec Boubacar Kamara après une victoire de l’OM. Et c’est tant mieux.... les débats tactiques avec tes collègues qui n’y connaissent rien, quelle plaie ! Maintenant que la Coupe du monde est terminée, ces opportunistes vont enfin arrêter de s’immiscer dans ton monde. Et c’est tant mieux.