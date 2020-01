Tu sais que le Brexit ne te concerne pas quand...

À partir de ce samedi à 00h01, heure française, le Royaume-Uni sera officiellement autorisé à quitter l'Union européenne. Mais, pour toi, ce problème n'en est pas un parce que...

... tu es champion du monde.... tu as fait allemand en LV1.... et russe en LV2.... tu as même essayé l'italien en LV3.... pour toi, l'Europe s'arrête en huitièmes de finale.... tu n'es abonné ni à RMC Sport ni à Canal+ ... tu portes un maillot rouge et tu es champion d'un continent auquel tu n'appartiens plus.... et en plus, tu es encore bien placé pour prolonger ce troll pendant 12 mois de plus.... tu es Sean Dyche et tu n'auras pas trop de problème pour remplir ta feuille de match : ton effectif est déjà composé à 70% de Britanniques.... tu n'achètes plus aucun produit en provenance du Royaume-Uni depuis la vache folle.... Creutzfeldt-Jakob... tu n'achètes plus aucun joueur produit au Royaume-Uni depuis l'achat de Tyrone Mears.... tu n'es pas belge et il y a donc d'autres pays dans lesquels tu peux t'exporter pour jouer au football.... tu es un réfugié et même avant ça, tu n'étais pas le bienvenu de l'autre côté de la Manche.... tu as le coronavirus et il vaut donc mieux pour tout le monde que tu ne sois pas autorisé à y aller.... tu es Jean-Pierre Raffarin et tu t'es suffisamment emmêlé les pinceaux comme ça.... tu es Jacques Santini et tu es «» .... tu es André Villas-Boas et ça t'arrangerait bien de ne plus voir le nez de Paul Aldridge. Quel nez, d'ailleurs.... tu es supporter de Manchester United et tu serais bien content que plus personne ne te voie dans cet état.... tu es un club français et ça t'enlèverait déjà pas mal de soucis si les clubs anglais pouvaient quitter les compétitions européennes.... tu es un rugbyman du XV de France, et ça t'arrangerait bien que l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles déclarent forfait pour le Tournoi.... tu joues à la Jeanne d'Arc de Drancy et on t'a toujours déconseillé de fricoter avec les Anglais.... tu es Juan Sebastián Verón. ... tu es Florian Thauvin et tu te serais bien passé de ce passage à Newcastle.... tu es Olivier Giroud et tu ne demandes justement qu'à quitter cette île.... tu es Cristiano Ronaldo et tu n'as plus rien à y prouver.... tu es un hooligan russe et si ça peut t'éviter de recroiser les Anglais , c'est pas plus mal.... tu as ton petit bistrot sur le Vieux-Port de Marseille ... tu es un joueur deset tu espères toujours remporter la finale de l'Euro à Wembley.... tu es Roy Keane et ton Irlande est toujours... tu es Mapou Yanga-Mbiwa et tu n'avais pas l'intention de bouger du Groupama Training Center.... tu es directeur sportif et ce que tu redoutes le plus le 31 janvier à 23h59, c'est surtout de ne voir aucune offre d'un club friqué de Championship sur ton bureau pour ton quatrième attaquant.