Tu sais que tu n’as rien compris à la série "Dark" quand...

Diffusée sur Netflix, Dark est l’une des meilleures séries du moment. Et sans doute aussi l’une des plus compliquées à suivre de tous les temps à cause des multiples ramifications et imbrications qu’il faut intégrer pour ne pas être complètement largué(e). D’ailleurs, on sait que toi tu n’as rien compris à Dark parce que…

Par Pierre Maturana

... tu n’avais déjà rien compris aux liens familiaux dans... l’épisode que tu as le plus regardé, c’est le recap’ de la saison 1 proposé par… tu ne sais pas si tu as trouvé cette série nulle ou super... tu as mis deux semaines à comprendre queétait passé du flashback au flashforward (des sauts dans le futur, donc) dans le dernier épisode de la saison 3... tu ne comprends déjà rien aux changements d’heure d’hiver et d’été... tu as regardé la série en allemand sans sous-titre... tu as regardé la série dans le désordre... tu n’as jamais gagné au jeu des 7 familles… il a fallu te réexpliquer plusieurs fois les films Looper ou Edge of Tomorrow… tu redécouvres à chaque épisode que… tu prends un Doliprane après chaque épisode… tu as réécouté plusieurs fois le passage où tu apprends qu’Elizabeth est à la fois la mère et la fille de Charlotte, et que t’es toujours persuadé(e) d’avoir mal entendu… tu dispour désigner Noah… tu pensais regarder un documentaire sur une catastrophe nucléaire méconnue en Allemagne… tu as oublié pourquoi Ullrich Nielsen se retrouve en prison dans les années 50… tu ne désespères pas de voir apparaître une DeLorean… tu as compris que Noah et Jonasz n’étaient qu’une seule et même personne ! Non ? Bah quoi ? C’est pas ça ?… tu mets deux heures trente à regarder un épisode à cause des fois où tu mets sur pause pour aller vérifier qui est qui sur Google… le passé, le présent et le futur te rappellent surtout que t’étais nul(le) en conjugaison… tu as arrêté de regarder la série au quatrième épisode