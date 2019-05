Tu sais que tu joues au foot pendant le Ramadan quand...

Le Ramadan est un mois où les musulmans jeûnent du petit matin au coucher du soleil. Certains jouent tout de même au foot. Parce que « Ball is Life » .

Par Babacar Sall et Maktoum Nhari

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... dans tes protège-tibias, il n'y a pas que des tibias. Il y a aussi des dattes.... on te dit que tu es en manque de calcium quand tu manques de puissance dans une frappe.... tu as toujours l’excuse «» .... la dernière excuse est un mensonge et tu sais que ce n’est pas bien de mentir.... tu as ce pote qui te demande tous les ans si tu n'as «?! »... tu as aussi la personne qui va te demander si tu as le droit «» .... si tu fais un foot en plein air, tu préfères clairement la pluie au gros cagnard.... réserver un foot à 5 au Street à 1h du matin te semble normal.... bah ouais, les bricks à l’huile, même si tu les fais passer avec du Powerade, il faut quand même les éliminer.... tu veux prouver que même sans manger et sans boire, ta condition physique est au top.... tu as conscience que le coup d’haleine est plus efficace que le coup du foulard.... ça ne te dérange absolument pas de tourner aux cages au premier but encaissé.... t’as envie de lâcher des insultes parce que t’as raté une frappe, alors tu dégaines des «» , «» et «» à n'en plus finir.... le repli défensif, c'est non.... tu prends conscience que l'eau est une boisson formidable.... tu es allé sur tous les forums pour savoir ce qu’il fallait manger le matin pour avoir la pêche.... tu joues avec ton portable à la main pour être sûr de ne pas louper l'heure à laquelle tu dois manger.... tu aimerais bien savoir ce que contenait la petite fiole que Mazraoui s’est foutu dans le gosier à la 24du match contre Tottenham ... tes coéquipiers sortent leurs bouteilles de Banga sans avoir peur de se manger un «... à la mi-temps, tu fonces sur le robinet rouillé à l’entrée du vestiaire pour te rincer la bouche. «... lorsque tu joues sur le synthétique du quartier, tu te prends pour un Aztèque à essayer de deviner l’heure qu’il est en regardant le soleil. Calme-toi Tintin, la surface de réparation, c’est pas un cadran solaire.... tu remontes dans ta caisse juste après et que le « bip biip biiip » de Radio Orientfait encore plus plaisir que la petite musique de la Ligue des Champions.... tu remplaces les montées de genoux par les descentes !... tu te demandes si c’est mieux de jouer le ventre vide ou le ventre plein de chorba.