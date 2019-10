Tu sais que tu es un rugbix quand...

Depuis quelques jours, tu te lèves un peu plus tôt que d'habitude. Oui, on pourrait parler d'une sorte d'infidélité que tu fais au football, mais c'est avec un certain plaisir que tu plonges, une bière à la main, dans le monde de l'ovalie. Et tant pis si tu prends subitement un accent du sud-ouest, parce que toi, tu es un rugbix.

Par Mathieu Rollinger

... ce mercredi matin, tu vas regarder TF1. Et cette fois, ce ne sera pas pour admirer l’incontournable Marie-Ange Nardi dans le... Denis Brogniart pour l’avant-match, Christian Jeanpierre aux commentaires, tu entres dans ton match comme dans des pantoufles.... d’ailleurs, tu as préparé ta grille de bingo CJP, spécial rugby.... tu sais qui est « Cali » . Et tu ne parles pas du chanteur.... Clémentine Sarlat, Isabelle Ithurburu... qui a dit que le rugby est un sport de gros machos ?... «... tu aimes le Stade toulousain ET le Stade français.... tu es originaire d’une région au nord de la Loire.... tu chantestrès fort en fermant les yeux.... oui, on peut dire que tu es un patriote.... tu as la voix rauque et tu roules tes «» .... tu dis que l’important, c’est les trois points. Surtout à 30 mètres face aux poteaux.... tu n’as rien contre la VAR.... tu respectes l’arbitre.... devant un match de Neymar, tu rabâches à chaque fois «... tu es définitivement perdu avec la règle du hors-jeu.... gamin, tu pouvais jouer au foot avec une trousse dans la cour de récré.... Serge Blanco, pour toi, c’est comme Michel Platini au foot : le symbole du rugby à papa.... un jour, tu as acheté un polo manches longues Eden Park.... «... tu ne jures que par le «» .... tu vas avec une trompette au stade.... tu aurais pu partir à la guerre pour Jo Maso. JO MASO !... gamin, tu n’avais d’yeux que pour Titou Lamaison, alors que Fabien Pelous te foutait clairement les jetons.... tu te disais que battre les All Blacks grâce à Philippe Bernat-Sales, ses cheveux gris et son look de contrôleur SNCF, c’est comme devenir champion du monde de foot face au Brésil avec Frank Lebœuf en défense centrale.... il t’a fallu quelques années pour comprendre ce que représente Serge Bentsen. Un peu comme Claude Makélélé.... «... «... d’après ce qu’on t’a raconté, l’esprit rugby se résume aux bitures des troisièmes mi-temps et au jeu de la biscotte.... d’ailleurs, tu fais semblant de trouver ça drôle quand on t’en parle.... tu penses que tout ces types casqués sont des génies fragiles. Exactement comme Petr Čech.... tu te demandes à quoi pourrait ressembler le protège-dent de Didier Deschamps.... Fred Michalak ? Rien de plus qu’un Yoann Gourcuff de l’ovalie.... tu regardes du sport à la télé avec ta copine. «» Oui, on parle d’un type avec des rouflaquettes.... tu as bien capté que Sébastien Chabal a réussi sa carrière grâce à une grosse barbe.... du coup, tu te demandes pourquoi Nicolas Pallois a taillé la sienne.... tu ne comprends pas pourquoi les gens se moquaient de la coupe de Ronaldo en 2002. Il n’y a rien de honteux à rendre hommage à Jonah Lomu.... ton G.O.A.T à toi répond au nom de Jonny Wilkinson.... pour toi, Patrick Sébastien est d’abord un formidable président de club. De quelles sardines parlez-vous ?... tu ne rates jamais l’occasion de placer un petit «» .... tu raffoles du lexique animalier : «» , «» , «» ...... tu sais que c’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses.... tu ne connais plus le nom des rugbymen depuis qu’Imanol Harinordoquy ne fait plus les pubs Renault, Christophe Dominici celles de St-Yorre ou Vincent Clerc celles de Petrole Hahn.... Galthié ? Ah bah ça, le retour de Galette à Sainté ne ferait pas de mal aux Verts.... ta vanne préférée : «... ta seconde vanne préférée est : «... tu adores les générales. Bagarres comme tournées.... tu adores le chou-fleur. Et les oreilles.... tu détestes les Anglais.... mais ça ne t’empêche pas de lâcher ton sempiternel «» après avoir remporté un match, quelle que soit la discipline.... tu vis ta passion à fond un gros mois tous les quatre ans et environ cinq week-ends chaque année. Et encore, tu as déjà zappé un France-Italie parce qu’il y avait Marseille-Reims en face.... commencer un Mondial en T-shirt et le finir en manteau-écharpe, tu trouves ça normal.... quand on te parle d’Afrique du Sud, ce n’est pas le mot vuvuzela qui te viens en premier à l’esprit.... d’ailleurs, des, c’est quand même vachement plus intimidant que des... tu arrives à parler du XV du Poireau de manière tout à fait sérieuse.... tu parles de chardon, ce n’est certainement pas à l’AS Nancy lorraine que tu penses.... tu sais que Juninho n’a jamais eu besoin du silence des tribunes ni d’un bout de platoc pour transformer une pénalité aux 35 mètres.... pour toi, un «» , c’est d’abord une brique de jus de fruit. Ou à la limite, le surnom d’un attaquant mexicain. «