Depuis son retour au PSG, on ne parle que de lui. Pour ses plus fidèles supporters, Leonardo, le directeur sportif parisien, est un symbole d'amour du club, de respect de l'institution, une figure d'autorité. Alors, tu sais que tu es un Leonardix quand...

Par Andrea Chazy et Théo Denmat

... quand on te parle de «» , tu ne vois plus Thierry Ardisson.... tu changes de boîte tous les deux ans, par principe.... tu sais très bien que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix n’arrivent pas à un boyau de Milan-San Remo.... tu es persuadé que tu pourrais lui confier la garde de ta petite dernière, Zoé, quatre mois et demi, et qu'il arriverait à lui faire faire ses nuits.... d'ailleurs, en parlant de caprices, tu as eu un discours très clair l'autre soir au dîner d'hier : «... tu te gares toujours dans des parkings VINCI.... pour toi « la belle époque des Guignols » , c'était il y a seulement six ans.... tu mets bien tes enfants en garde : il faut toujours se laver les mains, sous peine d’attraper une méchante Castro.... et tu mets des coups d’épaule à tous les mecs qui s’appellent Alexandre.... ta tortue Ninja préférée est celle qui a un bandeau bleu autour du crâne.... tu t’es laissé pousser les cheveux pour avoir «» .... tu sais que SFR a le meilleur réseau de France, et Leonardo le meilleur réseau d’Italie.... tu t’endors dans des carcasses de chevaux pour avoir chaud. Comme dans... tu acceptes d’être la groupie d’un mec qui n’a joué qu’un an au PSG.... tu te sens obligé de préciser à tout le monde «» , sans savoir réellement ce qu’il fout de ses journées.... tu as adoréet. Bien mieux que les originaux.... tu aimes qu’on rajoute «» après ton prénom. Ça colle plus à ton état d’esprit carioca.... ce que tu préfères au Japon, ce ne sont pas les mangas, les sushis ou le hentai. Ce sont les Kashima Antlers.... tu détestes l’été. Ton truc à toi, c’est d’opérer dans l’ombre.... toi, tu comptes bien fêter tes 50 ans le 5 septembre prochain. Alors qu’en réalité, tu n’as même pas encore 22 ans.... toi non plus, tu ne comprends pas pourquoi il a mis autant de temps à avoir son Oscar.... tu étais clairement du côté de Leonarda dans cette histoire de sortie scolaire.... ça ne te pose pas de problème de laisser Zlatan tout seul au contrôle antidopage car tu préfères faire la fête.... tu recommences à parler de «» à tout bout de champ.... tu n’hésites pas à virer un coach en tête de Ligue 1 pour finalement terminer deuxième.... tu es bien content de voir le Barça courber l’échine pour rapatrier Neymar. Ça, avec Antero Henrique, ça ne serait jamais arrivé !... pour la suite de tes études, tu hésites entre devenir médiateur pour le GIGN ou videur de boîte de nuit : «... tu es super fort au bras de fer.... tu as un profond respect pour les élections de Mister et Miss Camping. Pourquoi ? Parce que l’important pour toi, c’est de mouiller le maillot.