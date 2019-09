Tu vas être comme un fou devant Argentine-France, aujourd'hui (14h) en demi-finale de Coupe du monde, mais avouons-le, pour toi, le basket, ça se limite aux résumés sur Youtube et aux Jeux olympiques. Tu sais que tu es un basketix quand...

Par Florian Lefèvre & co

... ce vendredi après-midi, tu vas regarder M6.... tu n’entendras pas de «» .... tu ne te sentiras pas trop dépaysé avec Vincent Couëffé aux commentaires. Parce que tu sais que c’est un talisman, ce type.... l’ancien sélectionneur qui sera consultant, Claude Bergeaud ? Tu vas avoir envie de l’appeler « Philippe » tout le match.... on a compris qu’il était fort comme ailier, Amath M’Baye, pas besoin de le préciser tout le temps, hein.... tes basketteurs préférés sont ceux que tu vois dans lessur YouTube. Nate Robinson ? Trop fort ! Boris Diaw ? Mouais, il ne marquait pas souvent de paniers.... tu aimes l'ASVEL.... avant le quart de finale USA-France, tu salivais d’avance à l’idée de voir Steph’ Curry et James Harden sur le parquet.... mais pourquoi ils ne sont pas venus ?! Ils étaient tous malades ou quoi ?!... vendredi soir, tu as dépunaisé tes posters de Curry et Harden pour afficher celui d’Evan Fournier au-dessus de ton lit.... tu es persuadé que les Bleus vont déboîter l’Argentine en demies. Puis l’Espagne en finale.... quand un gars fait un switch, tu fais le connaisseur : «... tu te dis qu'avec le retour en zone, le Barça serait bien dans la merde.... tu as remarqué qu'il était de bon ton de davantage manifester sa joie sur un contre que sur un panier. Mais tu ne sais pas pourquoi.... tu ne comprends aucun coup de sifflet de l'arbitre.... en 2020, tu voteras évidemment Frank Ntilikina comme meneur titulaire de la sélection Est du All-Star game.... chaque année, tu trouves qu’il y a un niveau de dingue au concours de dunks du All-Star Game NBA. IM-PRES-SION-NANT.... même si en vrai, tu ne comprends pas pourquoi George Eddy hurle lorsque ça arrive en match. Bah ouais, c'est bien plus dur de marquer de loin que de déposer le ballon dans le panier.... tu crois que l’Utah est le berceau de la musique jazz et tu penses qu’il y a des grizzlis qui rôdent à Memphis.... ton plaisir absolu, c’est d’écouter du John Coltrane en buvant du Tropico.... tu adores la NBA, mais tu trouves ça bizarre qu’après autant de saisons moisies, les Suns arrachent leur maintien chaque année.... tu dis « clubs NBA » . D’ailleurs, il joue dans quel club NBA, Nando de Colo ?... tu te fais réexpliquer le concept de la draft chaque année.... tu ne comprends pas comment les quinze dernières secondes peuvent durer un quart d'heure. Insupportable.... l’année dernière, tu es allé à New York. Forcément, t’as payé 70$ pour voir un Knicks-Kings. Le match, bof, mais t’as ramené un gant géant en mousse. C’était génial !... généralement, à la maison, en semaine, tu ne te couches pas trop tard.... à choisir, tu préfères prendre tes huit heures de sommeil aux matchs en direct qui se jouent à Los Angeles. Bah quoi, y a le résumé le lendemain dans NBA Extra, non ?... à la limite, tu veilles pour une finale de l’US Open, là, tu sais que ça vaut le coup.... quand tu lances avec succès un truc dans la poubelle, tu cries «» !... quand on te demande de citer le rookie de l’année, tu penses à un trentenaire : Blake Griffin.... quand on te dit 360°, tu penses à Tony Hawk. Ou à ta prof de maths de 4... la science du jeu en triangle ? Y a rien de compliqué là-dedans, même les joueurs du Téfécé y arrivent.... si tu devais retenir un coast-to-coast, ce serait celui des frères Théault : Côte de la Manche/Côte d’Ivoire ... pour toi, le triple double, c’est quand t’as vraiment une grosse dalle et que tu vas au Mc Do.... tu pourrais croiser Antoine Rigaudeau à la boulangerie sans le reconnaître.... tu n’as jamais entendu parler d’ Hervé Dubuisson ... Richard Dacoury, en revanche, tu maîtrises. Parce que tu ne manques pas une miette des JO, forcément.... quand un gars fait un air ball, tu fais le connaisseur : «... tu aimes les Lakers et les Celtics, les Knicks et les Bulls, Golden State et LeBron James.... ton prénom, ce serait pas Antoine par hasard ?