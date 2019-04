Tu sais que tu es un Ajaxix quand...

Tu ne sais pas vraiment comment écrire Johan Cruyff et n'a jamais entendu parler de Rinus Michels, tu portes du rouge et blanc les jours de match, tu es en quarts de finale de Ligue des champions et surtout, tu as découvert une page Wikipédia bien plus grande que ce que tu pensais. Bref, tu sais que tu es un Ajix quand...

... tu ne cesses de louer les performances de tes anciens joueurs, «» .... tu crois que Kasper Dolberg n'est qu'un simple remplaçant.... le départ de Frenkie de Jong ? Tu t’en carres, Ryan Gravenberch est déjà plus fort que lui. L’académie de l’ Ajax , c’est comme une hydre : coupez une tête, il en repousse trois.... tu détournes le regard devant l'étalage Carolin.... tu as toujours été un fan de Majix System.... tu n'as aucune idée de ce que «» , le centre de formation de l’ Ajax , veut dire.... ta copine trouve que la «» rejaillit dernièrement un peu trop sur votre vie de couple.... tu passes tes mardis soir à faire des murs sur le parking de Super U en soutenant que c'est ta technique d'entraînement secrète.... d'ailleurs, tu as essayé une fois de vérifier si, vraiment, on ne pouvait pas tacler sur du béton.... depuis, tu as mal.... tu ne sais pas qu’il existe des Finlandais plus souriants que Kimi Räikkönen.... depuis un mois, le matin au petit déjeuner, tu presses toi-même tes... soudain, tu as trouvé une explication à ton échec scolaire retentissant : toi aussi tu ne t’es attaché à l’obligation de résultat qu’à partir de tes seize ans.... régulièrement, tes collègues ont droit à un jeu de mots impliquant Gérard Majax.... et puis ça tombe bien, ta classique ardennaise préférée c’est l’Amstel Gold Race.... sur MPG, tu as abandonné ta défense à cinq pour un 4-3-3, parce que «» .... ces derniers jours, dans tes Ubers, tu demandais à écouter les Beatles.... tu as décidé de te laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules, parce que «» .... tu parles de «» dès que l’action qui précède un de tes buts à FIFA excède dix passes.... d’ailleurs, l’ajout de sucre pour rattraper ta sauce tomate trop acide se transforme vite en «» .... il n'y a pas de coïncidence, parce que ton épisode favori de la mythologie grecque a toujours été la guerre de Troie. Ajax , l’iroquoise, tout ça.... tu ne comprends pas pourquoi le type sur le logo du club est si mal dessiné.... pour toi, Marco van Basten n'est qu'un ancien sélectionneur des Pays-Bas ... tu trouves qu’il y a une couleur de trop sur le drapeau français.... tu as décidé d'arrêter le vin rosé.... d'ailleurs, tu n'as jamais compris ce dicton qui voudrait que «» .... tu étais un peu vexé quand Van der Sar a déclaré : «» Et puis tu t'es rappelé que tu n'étais pas «» .... tu sais que tu as au moins un point commun avec Hakim Ziyech : toi aussi tes parents t’ont «» quand tu avais 16 ans.... ta chanson préférée, c’est celle-là :... ça fait trois semaines que tu bosses pour savoir écrire Matthijs de Ligt . Avec deux « t » et un « j » avant le « s » , voilà.... contrairement à l’économie, tu sais que le double « aa » est la meilleure notation possible.... ça faisait deux ans que tu pensais que Klaas-Jan Huntelaar était à la retraite.... tu es persuadé que Dušan Tadić a 21 ans, et qu'il pourrait être Ballon d’or.... tu te demandes où le père de Neeskens Kebano est allé chercher son inspiration.... dernièrement, tu tartines ta baguette tradition d’une belle tranche de Boer.... tu n'as jamais entendu parler de Sjaak Swart.... tu ne sais pas que le Club des Cent a infiniment plus de classe que le Club des 27.... pour toi, Dennis Bergkamp n'a marqué qu'un seul but dans sa vie, et c'était contre Newcastle ... entre vrais, vous vous reconnaissez parce que vous prononcez «