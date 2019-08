Tu sais que tu es nul(le) à Fortnite quand...

SOFOOT.com // Jeux vidéo

Difficile de passer à côté du phénomène Fortnite. Le jeu compte aujourd'hui des millions d'adeptes. Et forcément, il y en qui sont plus nuls que d'autres. Bien, bien, bien plus nul(le)s... D'ailleurs, tu sais que t'es vraiment mauvais(e) à ce jeu quand...