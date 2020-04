Tu sais que tu es imbattable à Rocket League quand…

Tu connais toutes les techniques sur les coups d’envoi et les moindres recoins des arènes. Tu ne te trompes jamais de bouton. Ton seul achat sur le store de ta console s’appelle Rocket League depuis cinq ans. Et les gens ont peur de t’affronter. Ça se voit que t’es devenu(e) hyper fort(e) à ce jeu parce que...

1- ... tu passes plus de temps à voler qu’à rouler.



2- ... tu as regardé des centaines de tutos sur YouTube pour progresser. Et maintenant, c’est toi qui donnes des conseils sur Twitch.



3- ... tu passes de la caméra fixe à la caméra centrée sur le ballon toutes les trois secondes. Et tu n’oublies pas de fournir un petit sac à vomi aux gens qui te regardent jouer...



4- ... les lois de la physique ne s’appliquent pas quand tu joues.



5- ... tu es tombé dans l’enfer des TOP 10 GOALS sur YouTube, et autant être clair, les buts inscrits au vrai foot font vraiment pâle figure en comparaison. Franchement, est-ce qu’on a déjà vu Lionel Messi décoller à vingt mètres du sol dans sa surface de réparation et accompagner le ballon jusque dans le but adverse sans toucher terre ? Bah non, pas vraiment.



6- ... et quand tu regardes des « TOP 10 goals – Rocket League » sur YouTube, tu n’es pas sidéré. Tu te contentes de lâcher un petit « Ah ouais bien joué » quand un but est vraiment très beau, mais c’est tout.



7- ... tu joues avec la première voiture du jeu, et sur ta voiture, il n’y a ni motifs, ni antenne, ni grosses roues fluo... Les décorations, c’est pour les noobs. Et toi, tu es un puriste.



8- ... tu l’as compris depuis longtemps : foncer vers le ballon à l’engagement est un art, dans lequel tu es passé maître.



9- ... quand tu es mené 5-2 à moins de dix secondes de la fin, tu n’abandonnes pas. Tu sais parfaitement que tu as le temps de revenir. Voire de prendre l’avantage avant la prolongation.



10- ... quand tu regardes le nombre d’heures cumulées sur Rocket League, tu te dis qu’en passant tout ce temps à étudier, tu pourrais être docteur en physique nucléaire. Et franchement, ce serait beaucoup, beaucoup moins drôle.



11- ... tu n’as pas joué à un autre jeu depuis 2016.



12- ... ta jauge de boost ne passe jamais en dessous des 10 %. Oui : être à court de boost, c’est pour les faibles.



13- ... parfois, quand tu regardes un match de foot, tu te surprends à calculer la trajectoire que tu adopterais pour décoller depuis la ligne médiane et couper ce corner dans les buts.



14- ... tu as compris depuis longtemps que tes pires ennemis, ce ne sont pas les adversaires, ce sont tes coéquipiers : ceux qui foncent derrière le ballon, ceux qui sont AFK, ceux qui ont une connexion 56K, ceux qui te rentrent dedans plus souvent qu’ils ne touchent le ballon.

Par Julien Mahieu

... d’ailleurs, quand tes adversaires abandonnent et se déconnectent, et te laissent à 1 contre 3, tu préfères te réjouir et te dire qu’au moins, ils ne vont pas te gêner pendant ta... tu étais une bille en géométrie, et tu n’as jamais eu le compas dans l’œil pour réussir un créneau. En revanche, quand il s’agit de calculer en une fraction de seconde la trajectoire de ce ballon qui va rebondir sur le mur à un angle de 73° pour le reprendre au bon moment, alors là, même Pythagore, il peut pas rivaliser.... tu es parfaitement capable de centrer et d’être à la réception du centre pour marquer. Du moment qu’il te reste à peu près 40 % de boost, c’est facile, pour toi.... les commentaires de tes partenaires pendant un match, c’est toujours la même chose :, et parfoisquand ils s’excusent de ne pas être à ton niveau. Et toi, tu es aussi gentleman que PGM, et tu te contentes de répondreà tout ce qu’on te dit.... quand on te parle du début d’une nouvelle saison, tu ne comprends pas pourquoi on mentionne la date du 9 août. La douzième saison de Rocket League, elle a débuté le 28 août dernier, les gars, de quoi vous parlez, qu’est-ce qu’on en a à foutre de la Ligue 1 ?... au départ, quand on te demandait :tu te contentais de répondre :Maintenant, quand on te pose la même question, tu réponds :... et oui, tu es sans doute un peu nul(le) au foot et t’as galéré à avoir ton permis. Mais tu ne vois pas bien le rapport.