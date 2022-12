Son entrée en jeu pleine de testostérone face aux Pays-Bas t'a encore une fois conquis. Tu apprécies ses qualités techniques, sa grinta, mais surtout son cerveau de détraqué. Toi, tu sais que tu es fan de Leandro Paredes quand...

... lestatoués avec les yeux clairs, c'est ton truc.... tu sais que derrière chaque bourrin, il y a un cœur qui bat.... tu fais du foot pour te détendre, et ça peut être beau à voir. Mais ton vrai sport, c'est la bagarre.... les insultes en néerlandais, ça te fait doucement rire.... le CAP boucherie t’a tenté.... tu es né avec des crampons sous la voûte plantaire.... tu aimes autant le catch que la poésie, c'est comme ça.... tu as fait un stage dans une boulangerie, juste pour le plaisir de distribuer des gros pains à tout le monde.... tu fais des tatouages juste pour le plaisir de l’aiguille.... tu as inventé UberBagarre.... tu étais le roi du petit pont massacreur dans la cour de récré.... tu sais mettre des grosses patates. Du pied comme du poing.... les premiers mots que tu apprends à l’étranger sont des insultes.... contrairement aux idées reçues, tu sais faire dans la dentelle.... tu ne peux pas t’empêcher de crier sur chaque personne habillée en jaune ou en noir....est ton film préféré.... tu as un maillot du Nîmes Olympique floqué Jordan Ferri et une liquette du FC Nantes avec Pallois dans le dos.... tu n’as pas besoin d’être dans le noir avec un gilet et pistolet à la con pour claquer des passes laser.... tu es fan de Jason Statham.... quand tes potes chantent l'hymne argentin, toi, tu fredonnes un classique de Leone :... tu trouves que l’arbitre a pris la bonne décision sur l’accrochage entre Harald Schumacher et Patrick Battiston.... tu ne comprends pas pourquoi Pepe s’est assagi avec le temps.... tes idoles sont Vinnie Jones, Nigel de Jong et Cyril Rool.... tu trouves qu’il n’y a pas assez de sang dans... ce que tu préfères dans James Bond, ce sont les méchants. Cœur sur Ernst Stavro Blofeld.... pour toi, si Paris s’est fait éliminer par le Real Madrid en Ligue des champions, c’est parce que Mauricio Pochettino a sorti Paredes trop tôt.... quand t'arrives dans un bar, tu peux pas t'empêcher de prendre un petit jaune.... tu es fier que ton idole soit passé par Boca Juniors comme Diego Maradona. D'ailleurs pour toi, le match de référence de Diego, c'est clairement le Barça-Bilbao de 1984 :... pour t’échauffer, tu envoies des pralines en direction du public.... tu penses qu’il vaut plus cher que le Parc des Princes ... tu sais que sans lui, il n’y aurait jamais eu de finale de Ligue des champions pour le PSG.... en 2017, tu as pris des cours de russe.... tu sais qui sont Claiton, Adrián Calello et Tiberio Guarente.... d'ailleurs, tu sais très bien que ces joueurs du Chievo n’arrivaient déjà pas à la cheville de ton idole.... ton attaque préférée surétait le missile téléguidé.... tu jouais tout le temps avec Hwoarang sur... tu sais ce que veut dire Paredes en espagnol.... tu ne comprends pas pourquoi Rudi Garcia ne le faisait pas jouer à la Roma.... tout le monde peut compter sur toi pour faire le sale boulot.... tu trouves que Marco Verratti devrait davantage joindre le geste à la parole.... pour toi, un coup franc réussi est un coup franc envoyé dans le mur.... tu estimes que le meilleur duo qu’il a formé, c’est avec Antonio Rüdiger à Rome.... tu sais qu’il n’a jamais pris de carton rouge direct, et son côté gentleman ne te laisse pas insensible.

Par Léo Tourbe et Steven Oliveira, avec Jérémie Baron et Matthieu Pécot