Tu sais que tu es fan de la Coupe de la Ligue quand...

Tu as appris hier que ce serait bientôt la fin pour la compétition la moins légitime de France, et malgré tout ce qu'on a pu en dire, elle va te manquer. Tu sais que t'es fan de la Coupe de la Ligue quand...

3

?Quand 'Lion' était le sponsor maillot de la Coupe de la Ligue ?Une intégration parfaite du sponsor?@WhatifBball pic.twitter.com/CjngNlMfuR — surlatouche.fr (@surlatouche_fr) March 30, 2019

Par Jérémie Baron & co

... les mardis et mercredis soir de Ligue des champions, tu es devantsur M6.... tu es vannetais, et pour toi, la première période de la finale de 2009 n'a jamais existé.... tu n'as jamais trop aimé ça, la foule.... tu sais que le plus gros exploit de Didier Deschamps n'est pas d'avoir ramené deux étoiles à la France ni d'avoir hissé Monaco en finale de C1.... tu t'es mis au Lion plutôt qu'au Snickers.... pour toi, pas de doute : Pedro Miguel Pauleta et Edinson Cavani sont les plus grands attaquants de l'histoire du Paris Saint-Germain.... aux Jeux olympiques, tu regardes le tir à l'arc.... ils ont fait une drôle de tête, chez Armor-lux, quand tu leur as demandé une marinière couleur or.... toi, tu n'avais pas sifflé Maître Gims.... tu n'es pas Mickaël Landreau ... mais tu es amoureux du coup de patte de Dimitri Liénard ... c'est dans cette compétition que tu as vraiment pu admirer le potentiel de Taye Taiwo.... dans ton calendrier, tu coches tous les ans les premiers tours de ta compétition fétiche. Rien ne vaut un bon Orléans-Le Mans après de longs mois de disette.... même quand tu t'appelles Clermont Foot, tu démarres chaque saison en étant à 7 matchs de l'Europe.... mais tu es heureux que ton équipe n'y aille jamais, en Europe : ça te ferait un match de Coupe de la Ligue en moins chaque saison.... par ailleurs, ça te fait toujours un peu mal de voir les plus puissants protégés par cette entrée en lice en huitièmes.... les commentateurs approximatifs, les sponsors sortis de nulle part et ce générique mythique, c'est ton football vrai à toi.... tu connais par cœur les équipes réserves des équipes de Ligue 1.... ta deuxième compétition préférée, c'est la Coupe de l'Allier.... tu sais qu'il existe un trophée doré plus prestigieux que celui de la Coupe du monde.... tu t'es récemment découvert une passion pour les pneumatiques. Indiens, plus spécifiquement.... en tribunes, tu n'as jamais personnifié la LFP en l'invitant à procéder à un coït. Tu sais ce que tu lui dois.... le souvenir des premiers Uhlsport TenOr te donne des papillons dans le ventre.... tu es tombé en dépression le jour où même ta chouchoute est passée en crypté. Puis tu as pris ton abonnement à Canal.... la magie de la coupe, c'est Gueugnon et Nancy, pas Montceau-les-Mines.... et tu sais parfaitement qui est Nicolas Esceth-N'Zi.... 1994 est ton année préférée, et tu n'es pourtant ni brésilien ni fan d'Oasis.... tu as vu Carlos Henrique fusiller tout un virage rempli de Lyonnais , un soir de mars 2007.... et tu sais pourquoi Rémy Vercoutre était pendant tout ce temps remplaçant dans le Rhône, du coup.... et également pourquoi la carrière de Juninho en France laisse ce petit goût d'inachevé.... la seule coupe nationale que tu respectes, c'est celle dans laquelle les joueurs ont droit à leur patronyme sur le maillot. Et pas un vulgaire logo Crédit Agricole floqué dans le dos.... en avril, la saison est déjà terminée dans ta tête.... tu aimes les cérémonies un peu bling-bling. Même si c'est juste une façade.... tu pars en vacances en Angleterre et au Portugal, mais jamais en Italie ou en Espagne.... et tu as arrêté de suivre le football allemand en 2007.... tu es Evaeverson Lemos da Silva, Brandão pour les intimes. Et non, tu ne l'as pas touché.... tu as déjà essayé de te laisser pousser la moustache à la Frédéric Thiriez.... pour toi, un club est vraiment au fond du trou l'année où il disparaît du tableau du tournoi.... tu es l'un des seuls à aimer courir en sortant du boulot pour arriver au stade à l'heure en pleine semaine, au milieu de l'automne.... tu n'es pas ch'ti.... et tu n'es pas non plus Guy-Roland Ndy Assembé.... tu réfléchis à te rabattre sur le handball la saison prochaine.... tu vas prendre rendez-vous chez le psy le dimanche 5 avril 2020.