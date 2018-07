Non, tu n'as pas rêvé ! Les Bleus ont battu la Croatie, tu as fait la fête passionnément. Pour toi, l'été est déjà réussi. Tu sais que tu es champion du monde quand...

... tu as rajouté une deuxième étoile au Tipp-Ex sur le maillot bleu que tu viens d’acheter 120 euros.... tu es formel : la fête nationale du 14 juillet ne vaudra jamais pareille communion nationale.... à minuit, tu avais l’impression d’être à cinq heures du matin, avec tout ce bazar et cette effervescence qui durait déjà depuis plusieurs heures. Sauf que celle-ci ne faisait que commencer.... tu as vu Paul Pogba faire un dab avec un trophée ressemblant étrangement à celui de 1998.... aucun de tes voisins ne s'est plaint du volume de la musique. On était dimanche, pourtant.... tu as apprécié le concerto de klaxons.... tu as entendudix fois dans la soirée.... et puis tu as chanté pour ce petit bonhomme :... tu as également remis le doigt sur cette chanson.... Emmanuel Macron a pris dix points dans les sondages.... tu t'es d'ailleurs demandé pourquoi certains restaient devant la télé pour regarder ce Monsieur claquer des calins aux joueurs et en profiter pour enjoliver son image. C'est dehors que ça se passe, les gars.... tu étais devant un écran à Lille et dans deux ans tu seras champion d'Europe. Comme Benjamin Pavard ... à chaque but, tu as flippé pour l'entorse déjà flinguée de ton ami. Mais à la 95, tu t'en «» comme Kevin De Bruyne ... tu étais bourré à 17 heures un dimanche, et ce matin, cette gueule de bois est la plus agréable que tu as connue.... tu envisages de racheter un tapis aux hôtes qui t'ont accueilli pour mater la partie. Ça tache beaucoup, le houblon ?... tu es arrivé avec le maillot extérieur de l'équipe de France , tu es reparti avec leet sa couleur difficilement identifiable.... tu n'as pas eu la force de retenir ceux qui devaient prendre le volant. De toute manière, ils ont roulé à 20 km/h et les policiers étaient dans le même état qu'eux.... tu n'as pas ralé dans les bouchons du centre-ville. Bien au contraire.... tu ne t'es pas énervé quand des inconnus ont touché ta voiture. Bien au contraire.... tu as détesté ton pote médecin chiant qui était de garde et qui a demandé à tout ton groupe d'amis de «» par texto. Paraît qu'il a vu passer quelques traumatismes dans son service...... tu t'es soudain dit que tous les bébés nés le 15 juillet 2018 seraient de toute façon de belles personnes. Surtout s'ils s'appellent Presnel, Adil ou Alphonse. Et même s'ils s'appellent Steven, Alexis ou Kevin.... tu comprends encore moins comment une personne de ton entourage a pu rater cette finale. Comment ça, un avion à prendre ?... la pollution de l’air, c’est mal, mais tu t’es pas emmerdé avec ta conscience écologique pour craquer tous ces fumigènes.... tu es rentré chez toi à pied à 3 heures du mat, puisque plus de transports. Dix bornes en 1h30, réponds à ça N'Golo Kanté.... tu as fini par aller te coucher, dehors, les rues étaient absolument bordéliques, tu t’es réveillé, tout était nettoyé comme par magie.... tu emmerdes tous les gens de ce monde qui trouvent les Français arrogants.... mais tu comptes bien leur prouver qu’ils ont raison lors des quatre prochaines années : «... tu as beaucoup d’amour à partager.... tu as croisé une connaissance que tu détestes et tu lui as fait un gros câlin sincère.... tu as serré un-e mec/meuf pas très joli-e. Mais bon, les Bleus n'ont pas toujours été super sexy et sont champion du monde.... tu as demandé ta copine (ton copain) en mariage. Tu t’es peut-être un peu enflammé(e) sur coup.... tu te demandes comment ce sera possible de célébrer un autre titre après celui-ci. Qu’est-ce qu’on s’en cogne de la Coupe de la Ligue quand on a soulevé la?!... ta fiche Wikipedia préférée, maintenant, c’est clairement celle de Benjamin Pavard ... tu es champion du monde, putain ! Et ça, personne ne pourra te l’enlever.... tu vas passer un très bel été. Même si tu ne pars pas en vacances. Même si tu pars deux semaines visiter ta belle-famille dans la Nièvre.... c’était le plus beau jour de ta vie, et pis, tant pis pour le jour de la naissance de Timéo.